CD Riding With The King však bylo přesto velmi úspěšné jen v Americe se prodaly dva miliony kopií. Album získalo cenu Grammy a titulní píseň z pera Johna Hiatta obsadila první místo hitparád.

Nyní si tuto královskou jízdu můžeme zopakovat. Na červen je připravena reedice se dvěma bonusy, z nichž jeden bluesovou klasiku Rol-lin’ And Tumblin’ už Clapton zveřejnil na YouTube jako ochutnávku. Dalším dříve neslyšeným kouskem je písnička Willieho Dixona Let Me Love You Baby.

B. B. King byl Claptonovým vzorem odjakživa a kdo si dá tu práci, uslyší v jeho vysokých tónech jasné ozvuky Kingova neomylného vibrata. Fakt, že se pětasedmdesátiletý B. B. i se svou pověstnou kytarou, které říkal Lucille, rozhodl dát Erikovi v roce 2000 poslední lekci a nahrál s ním hned tucet písní, proto nemohl nechat chladným žádného milovníka blues. Zvláště když se na desce objevilo i pár akustických čísel (Worried Life Blues, Key To The Highway).

Přátelská jam session

Nikdy nikdo neslyšel hrát B. B. Kinga na akustiku. A najednou tu byli, on a Eric, jako kdyby si jen tak sedli na verandu k malé večerní improvizaci. Nejen z toho důvodu patří album Riding With The King k jejich nejlepším.