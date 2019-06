V neděli 16. července 2019 se Beach Boys na pódium Velkého sálu Lucerny vrátili, aby na tento okamžik zavzpomínali. Z původní sestavy zbývají zpívající klávesista Bruce Johnston, který se k „Plážovým hochům“ přidal po odchodu tvůrčího ducha kapely Briana Wilsona do ústraní, a zpěvák Mike Love, dnes osmasedmdesátiletý.

Právě charakteristické Mikeovy vokály jsou zárukou, že se na vystoupení Beach Boys vyplatí zajít i 55 let po úspěchu jejich největšího hitu Surfin’ U.S.A. Promyšlený souzvuk hlasů spolu se zvonivým zvukem kytar přenesl návštěvníky nedělního koncertu okamžitě k moři za kalifornským sluncem, a to nejen díky vhodně zvoleným videoprojekcím.

Help Me, Rhonda, Rock And Roll Music, Kokomo, Good Vibrations – šlágr střídal šlágr a dvouhodinový večer diváci v druhé půlce protančili.

Vzpomínka na tanky

Mike Love v nezbytné čepici s kšiltem pozdravil hned v úvodu „Čechy, kteří toho tolik zažili“ a poté jim věnoval píseň Breakaway – tutéž, kterou Beach Boys v červenci 1969 dedikovali vůdčí osobnosti pražského jara Alexandru Dubčekovi.

„Nikdy nezapomenu, jak jsme přistávali a z okénka viděli, jak se za hranicemi vaší země řadí tanky,“ dodal Love, který svou svěžestí překonal veškeré rozpaky, jež snad může budit jeho stáří. O té první, legendární show, která se nesla ve znamení květinových dětí, pamětníci vyprávějí legendy. Beach Boys po 50 letech v Lucerně nezůstali své pověsti nic dlužni.