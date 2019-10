Půl století po vydání alba Abbey Road se poslední nahrávka skupiny Beatles znovu vyšplhala na první příčku britského žebříčku. A v Americe je mezi desítkou nejprodávanějších desek. „Neuvěřitelné,“ komentuje velký návrat Paul McCartney.

BROUCI JSOU VĚČNÍ. Jejich nejslavnější album Abbey Road už zase válcuje hitparády. | Foto: ČTK/PA

Každý ví, že přehlídka alb liverpoolské kapely Beatles končí elpíčkem Let It Be, které John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr vypustili do světa 8. května 1970. Let It Be ale paradoxně vzniklo dříve než album Abbey Road, vydané 26. září roku 1969, jehož výročí teď slavíme a které v beatlovské chronologii vnímáme jako předposlední.