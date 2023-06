Zpěvák Paul McCartney z legendární skupiny The Beatles oznámil šokující novinku. I když se kapela rozpadla před více než 53 lety a dva členové jsou po smrti, vydá na konci roku novou skladbu. Pomůže mu v tom umělá inteligence.

Legendární skupina Beatles vydá svou zcela poslední píseň. A to díky umělé inteligenci. | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo

Díky umělé inteligenci (Artificial Intelligence - AI) bude v nové a zároveň úplně poslední skladbě proslulých The Beatles zpívat i John Lennon. Umělá inteligence totiž dokáže extrahovat jeho hlas z desítky let staré nevydané verze skladby a umožní ji dokončit.

Technologii na oddělení hlasů členů The Beatles od zvukového pozadí použil režisér Peter Jackson během natáčení svého dokumentárního seriálu z roku 2021 The Beatles: Get Back.

„Dokázal Johnův hlas oddělit pomocí umělé inteligence. Řekl stroji, že něco je hlas a něco je kytara, pak jí nařídil ať vypustí zvuk kytary,“ svěřil se McCartney rádiu BBC. Zpěvák popsal technologii jako děsivou ale zároveň vzrušující a současně přiznal, že dodává umělcům v jejich tvorbě volnost.

Desítky let stará skladba

„Když jsme přišli natočit to, co bude poslední nahrávka The Beatles, bylo to extrahované z dema, které měl John a na kterém jsme pracovali,“ dodal zpěvák. Sám McCartney neprozradil název dema, mělo by se ale jednat o Lennonovu nedokončenou milostnou píseň z roku 1978 s názvem Now and Then.

John Lennon ji pravděpodobně nahrál, když seděl u klavíru ve svém bytě v New Yorku. Portál APNews informuje, že se nikdy nevydaná skladba nacházela na kazetě s názvem For Paul, kterou McCartney dostal od Lennonovy ženy Yoko Ono.

Ikonické vystoupení na střeše v písni Don’t Let Me Down:

Dvě písně z té stejné kazety, Free As A Bird a Real Love, dokonce tři zbývající členové po smrti Lennona už dokončili a v letech 1995 a 1996 vydali. Zbylí brouci původně plánovali dokončit i Now and Then, nakonec se tak nestalo. McCartney se svěřil, že na ni hlavně kvůli špatné kvalitě zvuku George Harrison odmítl pracovat.

Skladba, o které se mluví jako o úplně poslední nahrávce kapely, přitom nebude prvním uměleckým počinem Paula McCartneyho, na kterém spolupracoval s AI. Už na loňském festivalu v Glastonbury si díky ní mohl zazpívat virtuální „duet“ s Lennonem v písni I've Got a Feeling.

Atraktivní výstava

McCartney kromě nové skladby potěšil fanoušky ještě jednou novinkou. Koncem tohoto týdne se chystá otevřít v londýnské Národní portrétní galerii výstavu s názvem Eyes of the Storm, na které budou vystaveny dosud neviděné fotografie, které pořídil v úplných začátcích hraní s kapelou. Fanoušci si budou moci prohlédnout více než 250 fotek pořízených mezi lety 1963 až 1964, tedy v letech největší slávy skupiny.

Beatlemania v 60.letech:

Skupina The Beatles vznikla v britském Liverpoolu a stala se jednou z nejuznávanějších a nejúspěšnějších kapel všech dob. Mezi jejich největší hity patří skladby Hey Jude, Let it be, nebo Yesterday. Úspěch „brouků“ dokazuje i fakt, že existuje termín beatlemanie označující fanatismus fanoušků v 60. letech 20. století, kteří uznávali kapelu jako božstvo.

Odsud také pramení slavný a kontroverzní Lennonův citát: „Nyní jsme slavnější než Ježíš Kristus.“