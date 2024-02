Alba a koncerty Bély Flecka se vyznačují neuvěřitelnou paletou stylů, od prvků vážné a jazzové hudby přes muziku známou jako Great American Songbook až po názvuky indických a čínských rytmů. Kdo ho někdy viděl v akci, ví, že tenhle neokázalý mistr se svým nástrojem dokáže neuvěřitelné věci. Třeba převést do bluegrassového aranžmá kompletní skladbu George Gershwina Rhapsody In Blue. Jeho gershwinovské album právě vychází. Na dvou vystoupeních během jediného dne (v pátek 16. února) v hotelu Pyramida na pražském Dlabačově ale Béla Fleck představí jiný ze svých aktuálních projektů – desku My Bluegrass Heart z roku 2021. Na ní vzdává hold americkým tradicím, z nichž vzešel.

Po všech těch letech prozkoumávání nejrůznějších hudebních žánrů, co nového může přinést váš projekt My Bluegrass Heart, se kterým přijíždíte do České republiky? Chci říct, že existuje nějaký tradiční bluegrass, muzika, kerou dobře známe – a pak jste tu vy, který jdete na všechno jinak.

Pokaždé hledám způsob, jak vnést do bluegrassu prvky jiných hudebních forem. V tomhle případě jsem se poučil z jazzu, klasiky, ale třeba i z indické hudby. Vtip je v tom, vybrat si z každého žánru, co v daném kontextu funguje. A to není zdaleka cokoli. Také chci, aby to byl pořád do určité míry opravdový bluegrass, a ne jazzové melodie hrané na bluegrassové nástroje. Ale ze všeho nejdůležitější je, aby se mi to líbilo.

Rád říkáváte, že vaše projekty se mění, ale vy sám zůstáváte stejný. Takže v čem je ten trik? Obklopit se muzikanty z jiného ranku a dívat se, co to udělá?

Ano, mí spoluhráči, to je má ani ne tak moc tajná zbraň. Když máte správné lidi, podaří se všechno, co si usmyslíte. Zatímco pokud mezi vám nepanuje ta pravá chemie, jde to hrozně ztuha. Konkrétně u My Bluegrass Heart mám kolem sebe tak schopné a sebevědomé hudebníky, že snad ani nedokážou znít neautenticky.

Je ještě i dnes, ve třetím tisíciletí, těžké najít ve Spojených státech spolupracovníky, kteří by byli schopni opustit zažité stereotypy, pokud jde o hluboce zakořeněné americké žánry?

V současnosti je takových muzikantů víc než kdy jindy, obzvlášť mezi bluegrassisty nové generace. Jistě existují polohy, ve kterých se necítí tak přirozeně, a pak můžou nějakou skladbu dokonale zabít. To potom zkrátka řeším tak, že hudbu, kterou spolu dělat nedokážeme, provozuju s někým jiným. S kapelou Flecktones, nebo s indickým perkusistou Zakirem Hussainem. S jazzovým basistou Edgarem Meyerem, s hráčem na indickou flétnu Rakeshem Churasiou a tak podobně.

Fenomenální banjista Béla Fleck přijíždí do Prahy.Zdroj: William Matthews / Se svolením Bély Flecka

Chtěl bych mluvit o vašem novém albu, což je bluegrassová verze slavného díla George Gershwina Rhapsody In Blue. Chápu to správně, že jste se do téhle skladby zamiloval už před mnoha lety?

Poprvé jsem ji uslyšel, když mi bylo asi tak sedm, nevím to úplně přesně. Jisté je, že na mě udělala dojem a že mě od té doby zajímala. Můj strýček Steve mě vzal do kina na stejnojmenný film, a to pro mě byl transformativní zážitek.

Když měla Rhapsody In Blue před sto lety, tedy v únoru 1924, v New Yorku premiéru, nesla podtitul An Experiment In Modern Music. Cítíte v ní experimentální náboj i nyní? A myslíte, že můžeme Gershwina stále objevovat?

Pro mě je hlavně zábava zjišťovat, co se dá s Gershwinem dělat na banjo. Protože to je způsob, jakým se hudebně vyjadřuju. Kdybych byl pianista, možná by to pro mě byla uzavřená kapitola. Jenže já nejsem, a tahle skladba mi dává spoustu příležitostí. Tím, že jsem ji hodil do bluegrassového kotle, jsem ji znovu přivedl k životu. A zdá se mi, že to vážně funguje.