Vedle kapel Chinaski, Lucie, Jelen, Mig 21, Monkey Business, Wohnout a zpěváků Václava Neckáře, Mekyho Žbirky, Michala Prokopa, Ivana Hlase, Dana Bárty, Báry Polákové, Ondřeje Rumla či Jana Kratochvílové bude dalším z účinkujících zástupce České republiky na Eurovizi v Nizozemsku Ben Cristovao.

„Pro své vystoupení jsem si nakonec vybral skladbu Šílený, kterou jsem před nedávnem vydal. V textu reflektuje dobu, kterou teď zažíváme a musíme se s ní vypořádat. Zadáním bylo vymyslet skladbu, která bude silná i v akustickém provedení. A takto to, myslím, splňuje skvěle. Odzpívám ji jen za doprovodu kytaristy mojí kapely Karola Komendy,“ říká Ben Cristovao.

Půjde jistě o výjimečné setkání jak pro diváky, tak i pro vás umělce. Co si od toho slibujete?

Hlavní důvod, proč tenhle večer vznikl, je snaha upozornit na současnou situaci v kulturní sféře a hudbě. Nejde jen o nás, co jsme vidět na podiu, ale o tým lidí, kteří nám pomáhají v tom, abychom na něm mohli být a koncert odehrát. Zvukaři, osvětlovači, technici, tour manažeři, promotéři… Těch lidí je strašně moc a jejich práce je důležitá, vážíme si jí.

Všichni tušíme, co umělci prožívají, když nemůžou pracovat…. Co s vámi covid udělal? Ať už z negativního, tak i pozitivního hlediska?

Nechci se litovat a trápit se tím, kolik koncertů se muselo zrušit. V době, kdy lidé přicházejí o mnohem víc. Beru to jako příležitost, jak se učit nové věci, věnovat se sobě a rozvíjet se v tom, co mě baví. Blíží se taky Eurovize, která se uskuteční v květnu v nizozemském Rotterdamu. Dost času trávíme už teď plánováním a tréninkům k vystoupení.

A jinak, až se u nás kultura rozjede naplno, plánujeme všechno, co půjde. Budeme si držet palce, ať je to ještě letos (mimochodem svůj plánovaný koncert v pražské O2 areně přesunul Ben Cristovao až na 1. října 2022, aby mohl předvést plnohodnotnou show i za účasti zahraničních umělců).

Ještě se vraťme k Eurovizi. Před pár dny odtajnila Česká televize vaši soutěžní píseň s názvem omaga, která je obměnou zkratky OMG (Oh My God). Ke skladbě vznikl i videoklip, v němž se stylizujete do hrdinů kultovních filmů, jakými jsou Pulp Fiction nebo Hříšný tanec. Už loni do soutěže zasáhl koronavirus, tak snad vám to letos skutečně vyjde.

Věřím, že se Evropské vysílací unii nakonec podaří zrealizovat Eurovision Song Contest v co možná nejotevřenější variantě, abych si já a potažmo i diváci užili taneční skladbu omaga tak, jak byla zamýšlena. Tedy naživo a v pódiové podobě. Během natáčení zmiňovaného klipu k ní, který je dílem režiséra Jana Stracha, jsme nabrali hromadu skvělých scén. Byl jsem si jistý, že i když použijeme jen desetinu z nich, výsledek bude jedinečný. Honza přišel se senzačním nápadem, který se povedlo bezvadně zrealizovat.