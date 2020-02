Vítězem letošního národního kola Eurovize se stala písnička Kemama. Její interpret Benny Cristo, dvaatřicetiletý zpěvák narozený v Plzni, se tak může začít připravovat na cestu do Rotterdamu na Eurovision Song Contest, kde bude 14. května reprezentovat Českou republiku. Semifinálová kola i finálový večer uvidí diváci v přímém přenosu České televize.

Benny Cristo | Foto: ČT

Skladba Kemama posbírala od diváků a poroty celkem 22 bodů. Na druhém místě, s 18 body, se umístila skladba Wanna Be Like zpěvačky Elis Mraz a rappera Čis T. U zahraničních posluchačů si vedla nejlépe skupina We All Poop a u desetičlenné zahraniční poroty zpěvačka Barbora Mochowa.