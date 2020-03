Zprávu přijal dvaatřicetiletý rodák z Plzně, který vystupuje i pod jmé-nem Ben Cristovao, se smutkem. „Mrzelo mě to,“ říká. „Rozhodnutí mezinárodního vedení Eurovize ale respektuji. Jsem opravdu rád, že nechce riskovat a že je pro něj zdraví lidí prioritou.“

V duchu regulí jste se připravoval až do chvíle, kdy přišlo oznámení o zrušení soutěže. Co všechno to obnášelo?

Měl jsem kolem sebe tým, který mi pomáhal se soutěžní skladbou a klipem. Trénovali jsme už také vystoupení pro semifinále v Rotterdamu. Mám štěstí na šikovné lidi a profíky v oboru, dali do toho všechno: včetně přípravy kos-týmů, výpravy a všeho ostatního. Touto cestou bych jim chtěl ještě jednou poděkovat.

Jak jste chtěl své vystoupení pojmout? V showbyznysu jste zběhlý, měl jste v rukávu nějakou tajnou zbraň?

Mělo to být originální ve všech možných směrech od zmíněných kostýmů přes projekce až k pěvecké prezentaci. Těšil jsem se. A pokud se ptáte na mou tajnou zbraň, tak je jí asi to, že vystupuju už dlouho a velká pódia mě opravdu baví. Dokázal bych předvést super show, tím jsem si jistý.

Jste ve spojení i s jinými semifinalisty a určitě můžete zprostředkovat jejich názory. Jaké převládají?

Většina z nich, stejně jako já, investovala do přípravy spoustu času a energie. Snaží se jít dál, brát to, jak to je. Pro nás všechny je teď hlavní, aby se naše země dostaly z krizového stavu a vrátily se do normálního života.

O přízeň publika jste se měl ucházet s písní Kemama. Řekněte něco k jejímu vzniku, představte své spoluautory.

Hlavním producentem skladby je Osama Verse, s nímž spolupracuji od doby, co jsem se hudbě začal věnovat. Dalším spoluautorem je Charles Sarpong, který napsal dvě třetiny refrénu.

Na textu i muzice jsme pracovali společně. Představil jsem si sám sebe na pódiu Eurovize a také to široké spektrum lidí a uvědomil jsem si, že by tam měl být přesah. Text písně by měl obsahovat pozitivní poselství. Z tohoto pohledu jsem chtěl udělat to nejlepší, co umím. Zároveň jsem měl samozřejmě neustále na mysli, že zastupuji naši zemi a chci ji reprezentovat co nejlépe.

Jak si ta píseň v mezinárodním kontextu vede?

Nemůže to být lepší! Pracoval jsem na jejím revampu tedy na jemné úpravě, co se týká intenzity jednotlivých nástrojů a beatů a dynamiky zpěvu.

Úprava první vydané verze skladby je totiž v soutěži povolena. Organizátoři tuto možnost nabízejí i proto, aby účinkující píseň přizpůsobili živému vystoupení. Se svými názory na ni se samozřejmě ozývají i fanoušci a některé jejich postřehy byly opravdu zajímavé. S producenty jsem v únoru v Africe tuto novou verzi vypiloval a mám radost z toho, jak ji lidé vnímají.

A co teď? Nakolik se vzhledem k aktuální situaci změnily vaše plány?

Museli jsme bohužel zrušit několik vystoupení, ale tam, kde to bude možné, vymyslíme náhradní termíny. Čeká nás bohatý hudební podzim, řekl bych.

Pevně doufám, že na letošních majálesech se už uvidíme. V době, kdy jsme všichni doma, se snažím dohánět resty. Hodně cvičím, dopisuji texty písní, plánuji další projekty a snažím se vymýšlet zábavný obsah pro ty, kteří mě sledují na sociálních sítích.

Snad vás uvidíme 26. září v pražské O2 areně. Co jste si pro tuto show přichystal?

Stejní lidé, kteří se mnou pracovali na Eurovizi, mi pomáhají i s vystoupením v O2 areně. Loňský koncert se nám tam opravdu povedl. Letošní show bude jiná výpravou i konceptem. Chci své příznivce opět překvapit.