Loňská sezona i přes omezení dopadla nakonec dle pořadatelů kulturních akcí na Klatovsku dobře. „Díky omezení maximálního počtu návštěvníků se nám podařilo uspořádat v Makově koncerty kapel zvučnějších jmen, například Harlej, Arakain, Trautenberk, které by jinak účinkovaly na velkých festivalech. Na konci léta došlo i na tradiční Tři sestry a v září na festival Monster Meatink, tam bylo nutné rozdělit prostor na dva koridory, ale i to jsme zvládli. Na podzim už jsem koncert v kulturním domě musel zrušit,“ říká Roman Rajšl.

Na letošní léto má domluveno několik koncertů v kempu Lázně v Klatovech i na letním parketě v Makově. Zatím však nedokáže říct, jak vše dopadne. Má ale jasno, za jakých podmínek se nebude konat nic. „Rozhodně vím, že pokud budou podmínkou návštěvy negativní testy a vše bude bez občerstvení, tak takové akce není možné uspořádat. Nezbývá než čekat a věřit, že omezení se uvolní podobně jako loni,“ sdělil Rajšl.

Nesmyslná nařízení?

Stejný postoj má i Jan Patlejch ze Sušice, který pořádá koncerty v tamní Sokolovně a ani on to nevidí zatím růžově. „Myslím si, že by se koncerty mohly uvnitř rozjet někdy v září. Kontrolovat testy nebude problém, ale problém vidím v tom, že si ho nikdo nepůjde udělat, aby šel na koncert. Nikdo kvůli koncertu nebude dávat další peníze za testy,“ uvedl Patlejch, který vidí jako nesmysl i nošení roušek na koncert.

„Lidé v nich možná ještě přijdou, ale nikdo už pak v tisícovém davu neuhlídá, zda je budou mít nasazené. Neumím si ani představit, jak bychom se o tom s lidmi dohadovali,“ poukázal na možné potíže Patlejch.

Jako problém vidí i zákaz občerstvení na koncertech. Bez něj se jim akci nevyplatí ani pořádat. „Peníze ze vstupného jsou v podstatě na kapelu, takže dělat koncert bez baru je nesmysl, to se nevyplatí,“ dodal sušický pořadatel, který nevidí jako příliš správný krok ani koncerty na sezení.