Zatímco dnes již bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa většina muzikantů nepodporovala, Joe Biden se těší obří podpoře mezi umělci napříč žánry. Ukázala to také jeho oslava spojená s jeho uvedením do úřadu ve Washingtonu.

Hymnu na počest nového vládce Bílého domu zazpívala jedna z nejslavnějších muzikantek současnosti Lady Gaga, která k mikrofonu nakráčela v mohutné rudé sukni a obří zlatavou broží holubice míru na hrudi.

Lady Gaga

Zdroj: Youtube

Ale ani další vystoupení nepostrádala lesk. Ať už přímo před washingtonským Kapitolem nebo virtuálně Bidenovi složili poctu například Jennifer Lopez, Garth Brooks, John Legend. Rockového ducha přenosu dodali Foo Fighters, kteří však namísto řízných kytar vystřihli baladu Times Like These.

Pro fanoušky devadesátých let pak asi největším překvapením bylo vystoupení kapely New Radicals, která v roce 1998 v hitparádách po celém světě zabodovala s hitem You Get What You Give a hned poté se rozpadla. Na počest uvedení Joea Bidena a Kamaly Harrisové se však New Radicals dali opět dohromady a po 22 letech naživo zahráli svou nejslavnější skladbu.

New Radicals

Zdroj: Youtube

K nejemotivnějším momentům pak patřil sólový koncert Bruce Springsteena, která již v pozdních večerních hodinách vystřihl s mistrovstvím sobě vlastním skladbu Land of Hope and Dreams (v překladu Země naděje a snů) postávaje přitom před liduprázdným Lincolnovým památníkem.

Bruce Springsteen

Zdroj: Youtube

Závěr ceremoniálu s ohňostrojem obstarala Katy Perry, která symbolicky zazpívala skladbu Firework (tedy v překladu Ohňostroj).