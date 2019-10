„Naposledy tady Karel Gott byl letos v létě. Stavil se u nás na oběd při návratu ze zlínského festivalu. Byl plný elánu a ptal se, jestli jeho hvězdu řádně leštíme,“ zavzpomínal na příjemné setkání s legendárním zpěvákem bítešský hoteliér Jiří Rauš, který před lety chodník slávy před svou restaurací založil.

Karel Gott se do Bíteše často a rád vracel. Býval také častým hostem restaurace U Raušů, kde byl vítaný nejen jako zpěvák, ale také coby malíř. „Měl jsem tu i výstavu jeho obrazů. Na jejím slavnostním otevření s námi Karel Gott chodil od jednoho obrazu ke druhému a ke každému popovídal, jaký se k němu váže příběh. Dodnes u nás visí reprodukce jeho dvou obrazů,“ řekl Jiří Rauš.

Osobnost Karla Gotta ve velkobítešském hoteliérovi zanechala hluboký dojem. „Vždycky byl úžasný. Mezi jeho vlastnosti ale patřily i pokora a skromnost. Máme v salonku vyvěšenou jeho velkou fotografii a jednou jsem ho poprosil, aby se nám na ni podepsal. Chtěl jsem velký podpis, bylo na něj dost místa. Ale on mi řekl: Ne, to by bylo příliš velikášské. Rád vám fotografii podepíšu, ale ne nic velkého. A v rohu fotografie se drobným písmem podepsal. Byl to neuvěřitelný člověk,“ netajil se svým obdivem Jiří Rauš.

„Ještě si vzpomínám, že když jsme hvězdu slavnostně odhalovali, nebylo zrovna hezké počasí. Poprchávalo, ale Karel Gott z náměstí neodešel, dokud tam byl jediný zájemce o autogram. A když pak odcházel ze slavnostního rautu, tak se osobně rozloučil s každým přítomným. Všem podal ruku, a každému jednotlivě se omlouval za svůj odchod. Všichni z toho měli obrovský zážitek,“ zavzpomínal Jiří Rauš.

Karel Gott se do Bíteše k Raušům stavoval také na jídlo. „Měli jsme mnoho návštěv, kdy u nás poseděl i třeba dvě hodiny. Dal si oběd, po něm čaj a třeba i jablečný štrúdl,“ poznamenal Jiří Rauš.