Jedním slovem jde o nahrávku opravdu vynikající. Ale pojďme trochu hlouběji. Jde o mimořádně písničkářskou nahrávku, kde se prolínají silné (a povětšinou velmi smutné) příběhy s neméně zajímavými melodiemi.

Někdy se dokonce krása, až rozvernost písně na první poslech poněkud tluče s tíživým obsahem (skladba All the Good Girls Go to Hell). Jindy jde naopak o neskutečně precizní harmonii textu a skladby (Wish You Were Gay).

Přesto nic z toho není hlavním trumfem desky a vůbec celé tvorby Billie Eilish, která v hlavních kategoriích Grammy porazila takové veličiny, jako jsou Lana Del Rey či Taylor Swift. Hlavním trumfem desky je její produkce a z ní vyplývající celkové vyznění.

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? je nesmírně moderní a atraktivní pro posluchače, kteří již slyšeli všechno a které přestalo zajímat stále zbytečnější žánrové škatulkování. Najdete zde komorní písně nahrané jen s klavírem či kytarou, ale také moderní elektroniku, hiphopové beaty i pompézní kompozice.

Nestandardní projev

Co na papíře působí jako zmatený guláš, daří se Billie Eilish spoutat nestandardním vokálním projevem. Ona totiž desku nenazpívala, vlastně se jí prošeptala!

Neméně důležitou postavou nahrávky pak je zpěvaččin bratr Finneas O'Connell, který desce vtiskl neuvěřitelně silný zvukový výraz. Hlavním stavebním kamenem jsou basové linky. Ty jsou pro celek alba tak důležité, že deska na špatné aparatuře ztrácí půlku své síly.

Ale s dobrými sluchátkami na uších se vám kouzlo skladeb jako Bad Guy (Grammy oceněná píseň) či rozhlasový megahit Bury a Friend vyjeví naplno. A pochopíte, proč byl právě Finneas O'Connell vyhlášen producentem roku.

Z relativně obyčejné písně s jedním silným popěvkem dokázal na domácí aparatuře vykouzlit hororovou píseň, kterou si můžete prozpěvovat na ulici. Nevěřite? Pusťte si Bury a Friend či Bad Guy, a jestli jste doposud nevěděli, kdo je Billie Eilish, která vyprodala pražskou O2 arenu, konečně to pochopíte.