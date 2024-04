Americká zpěvačka Billie Eilish přijede se svou třetí deskou Hit Me Hard and Soft do Česka. V pražské O2 areně, kterou vyprodala už v roce 2019, zazpívá letošní držitelka hudební ceny Grammy 1. června 2025. Za produkční agenturu LiveNation to v úterý ČTK oznámil Ondřej Pojzl. Vstupenky půjdou do prodeje 3. května v 10:00, ty nejlevnější si zájemci pořídí za 1250 korun. Třetí album, které zpěvačka opět vytvořila se svým bratrem Finneasem, má vyjít letos 17. května.

Billie Eilish s bratrem a jejich vítězná píseň z Barbie. | Foto: Profimedia

Billie Eilish vyrazí na turné k novému albu na konci září, nejprve objede Severní Ameriku, Austrálii, a až poté přijede do Evropy a Británie. Kompletní přehled termínů je na webu zpěvačky. Kromě Prahy je v seznamu mimo jiné Berlín, Kolín nad Rýnem, Krakov nebo Vídeň.

Dvaadvacetiletá zpěvačka, která za skladbu What Was I Made For? z filmu Barbie získala Grammy i Oscara, vystoupila v Praze jednou v roce 2019 se svým debutovým albem When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Koncert museli pořadatelé pro velký zájem přesunout z Fora Karlín do O2 areny.

Zdroj: Youtube

Mladou umělkyni proslavila zejména schopnost vystihnout ve svých textech a videoklipech rozpolcenost a úzkost generace Z, která vyrůstá ve světě sociálních médií. Dva její videoklipy na youtube nasbíraly přes miliardu zhlédnutí, a to k písním Lovely a Bad guy. Díky druhé skladbě se Eilish stala první hudebnicí narozenou v novém tisíciletí, která zdolala vrchol americké hitparády.

Světově oceňovaný zpěvák Seal letos zamíří do ČR. Vystoupí v Pardubicích

Billie Eilish je dcera herečky Maggie Bairdové a herce Patricka O'Connella. Hudbě se věnuje od 11 let, kdy začala zpívat ve sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro ni napsal její bratr, vydala v roce 2016. „Pověsila jsem skladbu na SoundCloud jenom proto, aby si ji můj učitel mohl stáhnout. Neměli jsme vážně žádné další úmysly, ale lidé si ji přes noc začali stahovat a už to bylo,“ uvedla Billie Eilish pro magazín Teen Vogue.