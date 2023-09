Jedna z nejúspěšnějších kapel rockové historie vystoupila v úterý večer v pražské O2 areně. Blink-182 se tu zastavili na svém comebackovém turné, které odstartovalo na jaře v newyorské Madison Square Garden. Pověst fantastické show nelhala ani trochu. A čerství padesátníci tu skotačili svým rozverným rockem i opravdu vtipnými průpovídkami.

V pražské O2 areně vystoupila 19. září slavná americká kapela Blink-182.

Blink-182 vznikli na počátku devadesátých let, ale trvalo jim téměř celou dekádu, než se stali superhvězdami. Sláva přišla až s vydáním desky Enema of the State v roce 1999, z níž vzešly hity jako What’s My Age Again, All the Small Things či Adam’s Song.

Deska zaznamenala i díky fantastickým videoklipům mimořádný úspěch a Blink-182 se postavili po bok kapel jako Limp Bizkit či The Offspring. Ale na rozdíl od ostatních vsázeli vždy více na humor, ačkoli často na humor spíše tělesný.

Leč, ve spojení s jednoduchými, přímočarými, ale přesto silnými melodiemi to fungovalo skvěle a Blink-182 prodali miliony desek. Mimochodem, do současnosti jich prodali přes 50 milionů kopií. Úctyhodné.

Klíčovou změnou před deskou Enema of the State se stalo angažmá bubeníka Travise Barkera, který bývá považován za jednoho z nejlepších bubeníků rockové historie. A v Praze opět ukázal, že se to neříká jen tak zbůhdarma.

Například když zhruba v polovině koncertu zazněla skladba Happy Holidays, You Bastard, která je extrémně rychlá. Na jejím konci přesto frontman Mark Hoppus zakřičel „Ne, nenenene. Znovu a rychleji!“. A Barker ještě zrychlil, až hala začala skutečně vibrovat.

Jako Prci, prci, prcičky

Ale to byl jen jeden z mnoha zábavných momentů, kterými trio bavilo pražské publikum. Vedle samotných řízných skladeb totiž Hoppus a Tom DeLonge mezi jednotlivými skladbami neustále konverzovali. Tu o Vídni a tamních „klobásách“, jindy o tom, že Praha je boží, Hrad je neskutečný a že pak si zašli na skvělou kávu do místního zcela autentického … Starbucksu. „Proboha lidi, proč Starbucks?“ zasmál se Hoppus. A jindy zase variovali text, kam dostali pražská děvčata a jejich poprsí.

Na Blink-182 je totiž fascinující, že umí produkovat veselý rock na úrovni humoru filmu Prci, prci, prcičky s neskutečným nadhledem. A je úplně jedno, že jim už není pětadvacet jako v dobách jejich největší slávy. Ale je jim skoro padesát, Hoppusovi dokonce přes padesát.

Právě Hoppus a jeho zdravotní stav byl příčinou druhé pauzy kapely. Byla mu diagnostikována velmi těžká forma rakoviny a sám Hoppus i při pražském koncertu přiznal, že strach z toho, že už nikdy nebude moci zpívat, byl to nejhorší, co zažil. Nemoc se mu podařilo překonat, a i díky tomu se Blink-182 vrátili. O2 arena za to poděkovala.