Celosvětové turné, které produkuje společnost Live Nation, zahrnuje jejich vůbec první vystoupení v Latinské Americe spolu se zastávkami v Severní Americe, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu od března 2023 do února 2024.

V Česku se kapela představí 19. 9. 2023 v pražské O2 areně. Speciálním hostem bude The Story So Far.

Z garáže k milionům prodaných alb

Od svých skromných začátků před téměř třiceti lety, kdy začali blink-182 hrát v garáži v San Diegu, prodala kapela více než padesát milionů alb po celém světě a dostala do varu publikum od Adelaide po Curych a stala se jednou z určujících rockových kapel své generace.

Podle deníku The New York Times žádná punková kapela devadesátých let neměla větší vliv než blink-182. Nové album skupiny by mělo vyjít v roce 2023.