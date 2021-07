Na bělovlasého kmeta s hůlkou je podivuhodně svěží. Když čtyřiasedmdesátiletý Vladimír Mišík letos v dubnu ohlásil, že s konečnou platností přestává koncertovat, evidentně se mu ulevilo a snad i pookřál. Takhle jednoduché to ale samozřejmě není. „Zdraví v háji, nadledviny nefungujou, občas mi bylo tak blbě, že jsem ani nedorazil,“ popisuje natáčení svého (zatím) posledního alba muž, kterému přátelé dílem s nadsázkou a dílem zcela vážně přezdívají Legenda.

Nacházíme se poblíž Prahy v Nouzově, oblíbeném útočišti těch nejlepších hudebníků. Bez přehánění: služby renomovaného zvukaře Milana Cimfeho, ale i přilehlou zahradu s rybníčkem a nezbytnou hospůdku s pípou zde postupně využili David Bowie, Joss Stone, Julian Lennon či kapely Levellers a Gipsy Kings.

Během korony ale provoz ve studiu SONO utichl. Osmačtyřicetiletý producent a skladatel Petr Ostrouchov nelenil a rychle obvolal hráče, které předtím pro jejich vytíženost dával dlouho marně dohromady. Nyní mu na otázku, co právě dělají, do telefonu odsekli: „Co asi?!“

Za sebou má hudbu k filmům Želary, Čert ví proč či Občanský průkaz. Před měsícem Ostrouchov skóroval na cenách Anděl s deskou Lenky Dusilové Řeka, která se mimo jiné stala albem roku. Teď přišel čas znovu potěšit fanoušky zdánlivě odpočívajícího zakladatele skupin Matadors, Blue Effect a Etc… Vladimír Mišík sice navenek dělá mrtvého brouka, ve skutečnosti se mu však očividně nechce do bačkor. Poté, co mu Ostrouchov v září roku 2019 dopomohl ke krásnému comebacku na albu Jednou tě potkám, vychváleném kritikou i posluchači (což se nestává), rozhodli se pánové, že si jízdu zopakují. Vzniklo další cédéčko, až dosud tajné. Nese název Noční obraz, vyjde koncem září a už teď můžeme prozradit, že bude stát za to.

Rocker s duší poety

„Nakláním se nad útesem dění / doufám, že přístav klidu se v běsy nepromění / u pobřeží temnot moře štěstí stále pění. Vzlétnout, či uskočit, příliv předvádí svou sílu / a souznění nám dává rozhřešení / v láskyplném pohlazení a odsouvá dočasnou tíhu.“ Ptáte se, co je to za zhudebněného básníka?“ Odpověď vás překvapí: takhle teď totiž píše sám Mišík. Kde se to v něm jenom vzalo?

„Hele, já jsem rocker s duší poety,“ brání se s typickým pousmáním. „Jak stárneš, jsi vůči svému okolí čím dál lidštější. A pak tě napadají takovéhle záležitosti.“ Jinak ale deska přímo přetéká poezií z pera prověřených klasiků Václava Hraběte, Františka Hrubína nebo Jiřího Ortena. Text Jana Skácela s názvem Jiná báseň o srdci si vybral Vladimír osobně. Ostatní verše našel v knížkách Petr Ostrouchov. „Listoval jsem sbírkami a Vláďovi jsem pak posílal ofocené stránky, aby řekl, co se mu líbí, a co ne.“

Spojení rockové hudby a literatury je něčím, na co má Mišík v českém prostředí svým způsobem monopol. Zatímco svět hltal Boba Dylana, my měli Vladimírem zpívaný slogan: „Láska je jako večernice plující černou oblohou…“ V rozhovoru pro Deník před třinácti lety však zpěvák už jako starší pán vyprávěl: „Já jsem takový ten čtenář, který čte vždycky, když si jde lehnout. Dál už to závisí na fyzickém rozpoložení, to znamená, jestli vydržím. Knížky, které mě zaujmou, jsem schopen číst až do dvou, do tří do rána. Záleží na tom, jak beru léky. Ale je pravda, že Dostojevského jsem už přečetl a teď dávám přednost lehčím žánrům.“

Jak je to s ním dnes? Co se mu vrší na nočním stolku? „Popravdě čtu detektivky.“ „To se blbě zhudebňuje,“ podotýká Ostrouchov. „Aby ses nedivil,“ kontruje Legenda, „takový Ed McBain, ty příběhy a dialogy, z toho by byly písničky jako víno.“

Bůh i ďábel

První polovinu alba natočila kapela vloni v květnu. „Tehdy jsme tomu ještě neříkali deska, prostě jsme se rozhodli zpříjemnit si lockdown, ať už z nás vypadne cokoliv.“ Tvůrčí proces přiměl Mišíka dopsat texty k šesti vlastním skladbám, které se nahrávaly prakticky až do letošního dubna. Někdy v té době totiž přistál v Ostrouchovově elektronické poště zásadní track s vokály ze Spojených států amerických.

„Písničku Šedesátá léta jsem slyšel jako takovou klidnou bluesovku s nádechem jazzíku,“ vysvětluje Mišík. „Zvykl jsem si na to, že stojí na mém zpěvu. Takže když mi najednou Petr poslal tutéž nahrávku doplněnou o další mužské hlasy, znejistěl jsem. Povídám mu, že to zní jako ty americké gospelové soubory, například Blind Boys Of Alabama… Teprve potom, syčák, přiznal, že to jsou fakt oni.“

Malé historické okénko: Blind Boys Of Alabama, jednoznačně nejslavnější a nejlepší afroamerický gospelový sbor všech dob. Potkali se v roce 1939 na alabamské škole pro „barevné slepce“, jak se tehdy neuctivě říkalo. V šedesátých letech vystupovali na mítincích hnutí za občanská práva po boku Martina Luthera Kinga. V roce 2001 vydali u labelu Real World, založeného Peterem Gabrielem, album Spirit Of The Century, za které získali cenu Grammy. Následovala spolupráce s hvězdami formátu Prince, Lou Reeda, Toma Waitse, Solomona Burka… a teď tedy i se synem amerického vojáka Vladimírem Mišíkem.

„Poslal jsem jim email,“ shrnuje lapidárně Petr Ostrouchov okolnosti této velice nepravděpodobné šťastné náhody. „Chtěli vědět, o čem se v té písni zpívá. Blind Boys se prý podílejí pouze na nahrávkách s duchovním poselstvím.“ Vladimír Mišík upije z oroseného půllitru a v očích mu zasvítí: „To mohl být docela problém. Já tam mám sice hned v prvním verši, že v šedesátých letech jsem se radoval, když hráli Beatles, i pánbůh tancoval… Jenže pak se tam taky praví, že když hráli Stouni, to zas ďábel stepoval.“

Službičku kolegům z České republiky nakonec slepí hoši přece jen udělali. „Když je v písni bůh i ďábel, asi je to v pohodě,“ uzavírá hovor na toto téma Mišík. „Jde přece o věčný souboj dobra a zla. Horší by bylo, kdybych zpíval jen o druhém z nich.“

Opravdová star

Šedesátá léta jsou také písničkou o tom, že „v Redutě kvílel jazz, v Lucerně Armstrong trubkou čaroval“. „Jasně že jsem na něm tenkrát byl,“ rozzáří se Vladimír při vzpomínce na bájného Satchma. „My jsme, pravda, milovali bigbít, ale zároveň jsme bedlivě sledovali i jazzmany. Do Reduty jsme chodívali na Laca Décziho, na koncerty paní Vlasty Průchové s jejím manželem Janem Hammerem starším… V Redutě byl navíc bezvadný bar, kde jsme rádi postávali.“

Na cédéčku Noční obraz se dá najít víc podobných odkazů na staré dobré časy. Až si ho na podzim pustíte, uslyšíte třeba Hammondovy varhany. Hraje na ně Ondřej Pivec, držitel Grammy za album, které natočil v USA s fenomenálním Gregorym Porterem. V době natáčení Mišíkovy desky byl zrovna v Praze – a jeho originální, nefalšované hammondky, které si půjčuje od jednoho tuzemského sběratele, tak mohly ozdobit sedm ze čtrnácti písniček.

K neméně překvapivým hostům patří Lenka Dusilová a Robert Křesťan v roli vokalistů. Třešinkou na dortu je přítomnost virtuosa na irské loketní dudy Davyho Spillanea. (Pokud byste chtěli vědět, jak Davy válí, pusťe si alba Mikea Oldfielda Voyager a Man On The Rocks.) A příznivci bluegrassu ocení další mistrovský tah: oslovení Jerryho Douglase, jednoduše největšího mistra hry na nástroj zvaný dobro.

V minulosti Douglas natáčel a vystupoval s Rayem Charlesem, Paulem Simonem, Erikem Claptonem, známe ho ze soundtracku k filmu Bratříčku, kde jsi? „Odepsal mi asi za tři hodiny a svoje party poslal snad v jedenácti verzích, přičemž každá z nich byla výtečná,“ líčí Petr Ostrouchov, jak se chová opravdová americká star. Někdo by možná poznamenal, že Luboš Novotný z Druhé trávy by klukům zahrál totéž, levněji a stejně pěkně. Petr Ostrouchov si však plní dětská přání.

A Vladimír Mišík? Může si – s náručí plnou loňských Andělů – ještě vůbec něco přát? „Že bych si chtěl ještě něco dokázat či splnit, tyhle přestavy už nemám,“ připouští. Jeho vlasy pod slaměným kloboukem se v tu chvíli zdají být bělejší než pivní pěna, kterou odfukuje. „Moje jediné skromné přání je, abych se tady mohl ještě nějakou tu chvíli veselit.“