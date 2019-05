Kalifornský zpěvák a kytarista, jehož občanské jméno zní Kevin Moore, vydal zatím 17 alb a patří k předním tahounům tzv. nové bluesové vlny. Jeho styl v sobě zahrnuje odkaz původního deltského blues, vzdává hold akustickým kytaristům dřevní éry a zároveň se nebrání ani elektrifikované podobě.

Hlasem bluesového vypravěče (songstera) sděluje Keb’ Mo’ převážně autorské texty a jeho sólová show je přehlídkou nejrůznějších technik a žánrů.

Roku 1998 ztvárnil Keb’ Mo’ legendárního spolčence s ďáblem Roberta Johnsona ve filmu Can’t You Hear The Wind Howl? O pět let později se stal součástí projektu The Blues režiséra Martina Scorseseho.

V roce 2017 s ním natočil společné album hudební veterán Taj Mahal. Letos v červnu vydá Keb’ Mo’ novou desku Oklahoma. Předskokanem na jeho pražském koncertu, který se uskuteční 16. července v rámci Bluefestu v pražském Divadle Archa, bude Rakušan Ripoff Raskolnikov.