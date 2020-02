Král amerických písničkářů a posledních pár let i nobelista Bob Dylan samozřejmě vládne té dlouhé řadě vzorů, z nichž čerpali čeští folkaři, Vladimírem Mertou počínaje a Ivanem Hlasem konče. Ti, kdo mají rádi celý tenhle příjemně zakouřený, svobodomyslný svět, se tudíž jistě s chutí začtou do vzpomínek Dylanovy někdejší přítelkyně první, s níž se začínající trubadúr sblížil po svém příjezdu z rodné Minnesoty do města přezdívaného „Big Apple“.

Suze Rotolo (1943-2011) poznala Boba Dylana koncem července 1961 při jedné akci na horním Manhattanu. Tenkrát jí bylo sedmnáct a jemu dvacet. Během následujících dvou až tří let pro ni vycházející hvězda amerického folkového hnutí napíše své nejlepší rané balady: Don’t Think Twice, It’s Alright, Tomorrow Is A Long Time, One Too Many Mornings či Boots Of Spanish Leather.

Zamilovaný pár se také objeví na kultovní fotografii, která tvoří obal zpěvákova druhého, zásadního alba The Freewheelin’ Bob Dylan. Zásadního proto, že právě na tohle elpíčko z roku 1963 byla zařazena slavná píseň Blowin’ In The Wind.

Není divu, že když potom Suze Rotolo o nějakých 45 let později vydávala své memoáry, nazvala je A Freewheelin’ Time (Nespoutaný čas). Knížka, kterou u nás nyní publikovalo nakladatelství Carpe Diem v překladu Hany Slováčkové, může posloužit jako doplňující četba k Dylanovým pamětem Chronicles (jejichž druhý díl je snad už dokončen a dříve či později se ocitne na pultech). Ale funguje i samostatně jako připomenutí časů a míst, jež inspirovaly tolik nesmrtelných melodií, textů, básní a próz.

Newyorská čtvrť Greenwich Village (kde se podle Suze sdružovali lidé, kteří nikam jinam nepatřili) se volně prolínala s tzv. Malou Itálií. A bodem průniku se stal podnik Gerde’s Folk City, původně italská restaurace, jež se však velice brzy proměnila v tehdy oblíbený „coffeehouse“ s živou rozumí se folkbluesovou hudbou.

Suze tady u stolku potaženého kostkovaným ubrusem s pobavením sledovala, jak její milý přizvukuje na foukací harmoniku bluesovým legendám včetně Johna Lee Hookera. Za tím účelem si pro sebe vymýšlel různé přezdívky třeba Blind Boy Grunt. A jak Suze podotýká, aby se odlišil od své vlastní jevištní persony, nasazoval si při takových příležitostech speciální brýle.

Díky těmto maličkostem se autorce podařilo vykreslit portrét světoznámého umělce z doby těsně před tím, než se stal celoplanetárním pojmem. A není to žádná zbytečná osmistá kniha na téma Bob Dylan Suze o něm píše z pozice člověka, který měl k téhle tajuplné star doopravdy blízko.

Jako by zrovna vstal

„Uměl se stáhnout do sebe kdekoliv a kdykoliv,“ vysvětluje, jak toho mohl plodný tvůrce tolik stihnout. A s humorem protože ten vztah, dokud se nepokazil, byl spojením dvou velmi vtipných lidí líčí, co všechno musel Bob Dylan udělat, aby dosáhl své zdánlivě přirozené image rošťáckého vagabunda.

„Spoustu času trávil před zrcadlem a zkoušel jeden zmuchlaný kus oblečení za druhým, dokud vše nevypadalo, jako by zrovna vstal z postele a něco na sebe jen tak hodil.“ Jinde Suze glosuje „Bobbyho“ pověstnou neposednost. „Často se pohupoval, jako by nohama pumpoval vzduch, a pochodoval na místě. Ať stál, či seděl, byl nervózní.“ Což mu, jak víme, zůstalo dodnes.

Bohužel však nevydržela láska těch dvou. Skončilo to špatně: těhotenství, potrat, roztržka se Suzinou rodinou. Také o tom Bob napsal píseň, popravdě dost zlou. Nazval ji Ballad In Plain D a zpětně litoval, že něco takového vypustil z úst. To už je ale dávno pryč. Hezkých chvilek bylo víc.