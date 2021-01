Když společnost Universal Music Publishing Group ohlásila nákup práv na zhruba šest stovek písní Boba Dylana, označila tuto smlouvu za jeden z nejdůležitějších kontraktů v dějinách populární hudby. A to nejen kvůli částce 300 milionů dolarů, na niž si legenda nejen americké hudby a asi nejvlivnější postava popmusic posledních 50 let přišla.

Ačkoli se v tu chvíli nejen hudební publicista na světě asi pozastavil nad samotným prodejem práv, nad částkou i nad vyjádřením Universalu, dnes už je jasné, že opravdu šlo o přelomovou událost. A Boba Dylana od té doby násedovalo hned několik prominentních hudebníků včetně Fleetwood Mac, Neila Younga, Shakiry, Dire Straits a také držitelé práv Johna Lennona.

“Pandemie značně změnila pravidla hry a muzikantům zúžila možnosti, jak vydělávat na své hudbě. Covid zabil živé vystupování, což pro hudebníky představuje celkově miliardové ztráty. Není se čemu divit, že především starší umělci zvažují své možnosti,” vysvětlil odborník na hudební průmysl Mark Sweney pro britský Guardian.

Změna pravidel

Pandemie nového typu koronaviru však jen uspíšila trend, který se chystal nejpozději od roku 2013. V tom roce se definitivně prosadil nový způsob prodeje muziky, který organizují především internetové společnosti typu Spotify či Apple Music. Ty nabízejí za poměrně nízké měsíční předplatné (za zhruba 150 korun) přístup k desítkám milionů písní.

Na těchto službách jsou samozřejmě dostupné také písně většiny z top umělců současné hudby, okamžitě po vydání se tam také objevují nová alba. Velké internetové audiotéky totiž mají smlouvy s největšími hudebními vydavateli. Již tři roky však probíhá boj menších hudebních společností a nezávislých muzikantů za to, aby získávali férovější podíl z prodané hudby.

Nejlépe to vystihl David Crosby, zakladatel The Byrds nebo člen Crosby, Stills & Nash, ve svém tweetu: “Prodám to také… nemůžu pracovat… a streamingové služby mi kradou peníze… mám rodinu a hypotéku a musím se o ně starat, takže prodej je moje jediná možnost. Jsem si jistý, že ostatní to cítí podobně.”

Na vzestupu

Guardian upozornil, že nárůst prodejů práv k hudebním dílům od roku 2014 neustále roste a v roce 2019 přesáhl částku 4 miliardy dolarů. Je velmi pravděpodobné, že za rok 2020 a 2021 to bude ještě daleko víc.

A co vlastně přesně jednotliví umělci prodávají. Podle Marka Sweeneyho držení těchto práv na písně zajišťuje takzvané tantiémy z přehrání skladby v rozhlase, z prodaných CD či vinylových desek, z prodeje licence pro televizi nebo film a také z poplatku, který odvede jiná kapela toužící udělat coververzi (předělávku) dané písně.

Tedy jednoduše: zatímco donedávna Bob Dylan mohl denně dostat i několik tisíc dolarů a k tomu další statisíce ročně za koncertování, po prodeji práv sice jednorázově získal 300 milionů dolarů (mínus daně) a bude doufat, že se na koncertní podia zase brzy vrátí.