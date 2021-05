„Píseň vznikla tak, že se mě Jiřina před rokem zeptala, jestli jí složím písničku k devadesátinám. A já jsem na to zapomněl. A pak mi volal Kuba, že má nápad – udělat jí písničku do pořadu Máme rádi Jiřinku. Nápad jsem uchopil, oslovil jsem Orchestr Gustava Broma a společně s Liborem a Jakubem jsme dopsali text. Potřebovali jsme silný herecký projev, tak toho se ujal Vojta,“ popsal vznik písně Vystřelená Ondřej Brzobohatý.

V textu písně vzdávají pánové české herecké legendě hold. „Ta píseň popisuje realitu. A sice, že Země je naší Jiřince malá. Na Zemi ve svém oboru dokázala to, co žádná jiná, a proto by měla dobýt vesmír,“ říká spoluautor textu Libor Bouček, pro nějž je účast v hudebním klipu premiérou. „Zpívám fantasticky, ale jen pro úzkou skupinu lidí. Řekl bych – pro fajnšmekry. Byla to pro mě taková malá premiéra,“ říká pobaveně moderátor a tvůrce pořadu Máme rádi Jiřinku.

Píseň všichni drželi před Jiřinou Bohdalovou do poslední chvíle v tajnosti, byla tak posledním z mnoha překvapení, kterých se jí během natáčení pořadu Máme rádi Jiřinku dostalo. „Nemůžu uvěřit, že se to mezi tolika lidmi dokázalo utajit. V našem národě se ve většině všechno vykecá. Udělali krásnou písničku, která se dá zpívat. Jojo, musím říct, že mě dostali. A to je dobře, člověk má štěstím i brečet,“ sdělila s dojetím v hlase Jiřina Bohdalová v reportáži primáckého pořadu Showtime.

Zdroj: TV Prima

K písni Vystřelená vznikl dokonce i videoklip. V něm se Jiřina Bohdalová a její boyband podívají do vesmíru. Oblékli proto kosmické skafandry a pod vedením videokouzelníka Michala Orsavy naplnili slova písně. „Byl problém, abychom se do toho vešli, je to opravdu skafandr, do kterého lezli herečtí kosmonauti. Chlapci vypadají skvěle s tím, že největší jsem si vzal automaticky já.

Vidět nás všechny ve skafandru je fakt velmi silný zážitek, a taky to vyžaduje ironii, kterou jsme prokázali. Klip vystihuje skutečnost, že jsme si Jiřinku užili na Zemi, a teď si jí užijí v galaxii,“ vzpomíná na natáčení Libor Bouček. „Já jsem si to natáčení fakt užil, dlouho jsem netrénoval, ale strašně se mi zlepšil zpěv. V takové sestavě se už asi nikdy nepotkáme, to by nikdo nezaplatil,“ nešetří humorem sobě vlastním Jakub Prachař.

Videoklip k písni Vystřelená bude mít premiéru na YouTube v den narozenin Jiřiny Bohdalové, tedy v pondělí 3. května. Pořad Máme rádi Jiřinku uvede televize Prima v předvečer hereččina životního jubilea, tedy v neděli 2. května, v hlavním vysílacím čase 20.15.