Poté, co byla nucena zrušit světové turné a pozdržet očekávanou novinku, vydává kapela Bon Jovi desku s názvem 2020. Je o náročném a klíčovém volebním roce, jenž spojuje celou Ameriku, o pandemii, která mění svět, i o úmrtí George Floyda a následných národních hnutích za rasovou rovnost.

Svědkové historie. Bon Jovi reflektují současnost. | Foto: C. P. McBride

Bon Jovi si uvědomili, že se o tomto roce dá říci ještě mnohem více, a tak z domácího studia nahráli další dvě písně American Reckoning a Do What You Can, které přidali do již hotového alba. Tím se stalo dílo kompletním.