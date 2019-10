„Osobně jsem se s Karlem Gottem nikdy nesetkal, ale na jeho koncertu jsem byl a jako zpěváka si ho velmi vážím a uznávám jeho umění,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý Pavel Korec z Týnce nad Sázavou, bubeník rockových formací Parafín, Riff, Theatre a vystupuje i s doprovodnou kapelou ochotnického Komorního studia Áčko.

„Na jeho písničkách jsme vlastně vyrůstali a jeho skladby se mi líbí dodnes. Hráli je v rádiu tehdy a jsou v něm vlastně pořád. Když v televizi byla nějaká zábava, Gott na obrazovce nemohl chybět. Gottovy písničky zůstanou nesmrtelné a jeho odchod je pro českou kulturu velkou ztrátou,“ dodal muzikant z Benešovska.

Písničky Karla Gotta má ve svém repertoáru také vlašimská kapela Profil, ale její kapelník a klávesista Zdeněk Kopecký doprovází i sólovou zpěvačku Kateřinu Ševidovou.

„Zpráva o úmrtí Mistra nás s Kateřinou zastihla při zkoušce na další koncert s názvem Pocta Karlu Svobodovi. Polovina skladeb je tam právě od Gotta. Ta smutná zpráva nás zasáhla právě v okamžiku, když jsme nacvičovali ne úplně lehkou píseň Krev toulavou z Cirkusu Humberto. Přiznám se, že v nás opravdu hrklo. Zasáhlo nás to a je nám to líto. Je to taková zvláštní situace. Vzhledem k onemocnění a prognóze nebyly Gottovy vyhlídky nejlepší, přesto, když zemřel, je to rána. Byl to jedinečný umělec a podobný se u nás nejspíš hned tak nenarodí,“ uvedl kapelník.