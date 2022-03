S nápadem přišel Roman Štěpánek, rotmistr 1. tankové roty AZ 73. tankového praporu. „Při výcviku u jednotky jsem poznal mnoho skvělých, odhodlaných lidí, kteří jsou si vědomi svých vlasteneckých povinností,“ uvedl Štěpánek.

Nejprve se spojil s přítelem hudebníkem a učitelem Vítem Kružíkem a začal sestavovat realizační tým. „Postupně nás přibývalo. Textař Petr Šiška, ředitelé olomouckých institucí jako jsou Český rozhlas, Moravská filharmonie i Moravské divadlo. A hlavně podporu jsme našli u špiček Krajského vojenského velitelství a Vojenské hudby,“ připomenul Štěpánek.

Zdroj: se svolením VH Olomouc a Romana Štěpánka

Ze skladby doslova sálá duch sounáležitosti s vlastí i zdravé sebevědomí. „My se lvem na baretu a bez póz a velkých gest, vážně hrdě dáme vědět světu kolik nás tu jest, s hlavou vzhůru stále v pevném šiku každou noc i den, budem bránit svoji zem!,“ zní mimo další ve skladbě.

Natáčet se mělo už před rokem, ale až letos v březnu se po opadnutí protipandemických opatřeních mohli v potřebném počtu sejít hudebníci a členové pěveckého sboru. Jako hudební podklad posloužila skladba The Battle Hymn of the Republic.

Aktivní záloha je součást ozbrojených sil České republiky a jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru. Podmínky pro zařazení do obranných struktur jsou velmi podobné těm, které musí splnit občan k přijetí do služebního poměru vojáka z povolání. Tedy mimo jiné české občanství a fyzickou i psychickou způsobilost.

Bránit svoji zem!



1.

V dáli pod praporem tlukot srdce silně zní,

ví že, v tmách tam v dáli za obzorem už se rozední,

a pak všichni rázně bok po boku hrdě kráčí vpřed,

jak jeden muž bránit svět!

R: Glóry, glóry, aleluja….

jak jeden muž bránit svět!



2.

Měkký jíl se pod nohama mění v pevnou pěst,

sláva v přesvědčení, správnou víru a vojenskou čest,

síla, pevná vůle, odvaha ty blízké jsou nám všem

co jdeme bránit svoji zem!

R: Glóry, glóry, aleluja….

co jdeme bránit zem!



Instrumentální mezihra



Vokální intermezzo

My se lvem na baretu a bez póz a velkých gest,

vážně hrdě dáme vědět světu kolik nás tu jest,

s hlavou vzhůru stále v pevném šiku každou noc i den,

budem bránit svoji zem!



R: Glóry, glóry, aleluja….

budem bránit svoji zem!



R2: Sláva historie povolá nás zpět,

z nás i poslední je připraven tu hned,

v zájmu republiky postavit se všem,

hrdě bránit svoji zem!

Bránit svoji zem!