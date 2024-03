Trocha klidu: Splněnej senZdroj: se svolením Tranzistoru

Trocha klidu zvednou náladu i výškový průměr kamkoli dorazí. S nadsázkou se dá říci, že jednotliví členové skupiny by mohli co do výšky posílit basketbalový tým. Oni se však v roce 2014 rozhodli v Šumperku založit kapelu. Trocháči, jak jim říkají fanoušci a ti, co již zažili jejich strhující koncerty, minulý rok představili chytlavý singl Tak ahoj. Rapper Refew pak okořenil další hitovku Pozdravy z Pluta. Kapelu tvoří zpěvák a kytarista Daniel Holý, kytarista Michal Juřička a baskytarista Matěj Korger, kteří aktuálně přicházejí se singlem Tenkej led z očekávané desky Splněnej sen. „I když cítím, že mě to mrzí, tak dobře vím, že je to na omluvu málo,” zpívá v novince frontman Trochy klidu. „Každý jsme asi někdy v životě někomu ublížili, aniž bychom si to přáli. Bezohlednost, plané naděje a neupřímnost mě do takové situace dostaly v životě hned několikrát. V této písni se snažím podívat do zrcadla a nesobecky tyhle chyby pojmenovat a přiznat si je, i když vím, že je to na omluvu málo,“ dodává Daniel Holý. Deska Splněnej sen vyjde 22. března.