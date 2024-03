Letošní ročník Brit Awards ovládla britská zpěvačka a písničkářka Raye, která zvítězila v šesti kategoriích, což je nejvíce v historii britských hudebních cen. Ze sobotního slavnostního večera si odnesla mimo jiné ceny pro umělce roku, za album roku i za nejlepší píseň, uvedl zpravodajský server BBC News.

Zpěvačka Raye | Foto: Shutterstock

Šestadvacetiletá rodačka z Londýna šla do vyhlašování se sedmi nominacemi, což byl sám o sobě také rekord, a až na jednu všechny proměnila. Bodovala s albem My 21st Century Blues i písní Escapism a stala se třeba také objevem roku.

„Nechápete, co to pro mě znamená,“ řekla dojatá Raye, když po boku své babičky přebírala cenu za album roku. „Jsem na tohle album tak hrdá. Jsem zamilovaná do hudby. Jediné, čím jsem kdy chtěla být, bylo umělkyní, a teď jsem umělkyní s albem roku.“

V nejsledovanější kategorii umělec roku bylo mezi deseti nominovanými šest žen, což je ve velkém kontrastu s minulým ročníkem, kdy se o cenu ucházeli jen muži. Letos vedle Raye o tuto cenu usilovala například Dua Lipa.

Skupinou roku se stala britská Jungle, mezinárodním umělcem roku pak americká zpěvačka SZA, která v této kategorii porazila mimo jiné Taylor Swiftovou a Miley Cyrusovou, která ale byla oceněna za mezinárodní píseň roku za Flowers.

Za globální hudební ikonu pořadatelé Brit Awards vybrali zpěvačku Kylie Minogue, a ocenili tak její více než půlstoletí trvající kariéru. Spolu s ní byly v této kategorii nominovány Lana Del Rey nebo Swiftová, která tento titul získala jako první žena v roce 2021.

Brit Awards organizuje profesní hudební sdružení British Phonographic Industry. Většina vítězů je vybírána hlasováním okolo 1200 představitelů britského hudebního průmyslu, včetně zástupců nahrávacích společností, umělců, hudebních novinářů, producentů a dalších.