Tento týden vyšly memoáry americké zpěvačky Britney Spearsové The Woman in Me. Hudebnice velmi otevřeně vzpomíná na dobu, kdy byla na vrcholu slávy, i na třináct let, kdy o sobě nemohla svobodně rozhodovat. Podle dosavadních recenzí jde kniha až na dřeň a Spearsová v ní brutálně popisuje potrat i pobyt v zařízeních pro psychiatrické pacienty.

Zpěvačka Britney Spearsová | Foto: Profimedia

Některá americká média označila knižní zpověď popové zpěvačky Britney Spearsové The Woman in Me za nejočekávanější memoáry od vydání knihy prince Harryho Náhradník. Byť je Spearsové teprve 41 let, její životní příběh už přinesl tolik vrcholů i pádů, že je i v prostředí amerického showbyznysu ojedinělý.

Ve svých pamětech, uvedených rok a půl poté, co soud rozhodl o zrušení opatrovnictví, kdy o veškerých záležitostech zpěvačky rozhodoval její otec, je Spearsová mimořádně upřímná. „Je nemožné číst The Woman In Me a necítit se smutně a pobouřeně. Je to varovný příběh o slávě a vlivu peněz. A možná záblesk naděje pro ženu, o jejímž životě rozhodovali jiní,“ konstatuje článek stanice BBC.

Mezi nejemotivnější části celé knihy patří popis opatrovnictví, jehož předmětem byla Spearsová třináct let. „Vím, že jsem se chovala divoce, ale neudělala jsem nic, co by ospravedlňovalo, že se mnou jednali, jako bych byla divoké zvíře,“ píše zpěvačka v knize.

Kniha pokrývá celý dosavadní život Spearsové. „Píše o své kariéře dospívajícího idolu, problémech, které se staly potravou pro bulvár, letech pod opatrovnictvím i jeho ukončení,“ shrnuje list The New York Times.

Spearsová podle komentáře listu The Guardian v memoárech předkládá obraz skutečné Britney, který pomáhá nabourávat ty dosavadní, které o ní vytvořili jiní.

Příliš velká prsa

Spearsová do světa showbyznysu vstoupila ještě jako dítě - zamířila do populárního The Mickey Mouse Club. Skutečnou popovou princeznu z ní ale udělala skladba Baby One More Time, kterou nahrála jako šestnáctiletá. V memoárech uvádí, že podobu ikonického videoklipu odehrávajícího se na školní chodbě sama navrhla. S raketovou slávou ale zároveň dle svých slov přestala mít možnost rozhodovat o své image - vytvořili ji producenti.

„Byla prodávána jako cudná, bohabojná venkovská dívka - i když, jak píše, od čtrnácti let pravidelně kouřila a přibližně ve stejnou dobu přišla o panenství,“ zmiňuje BBC.

Zdroj: Youtube

V pamětech zpěvačka vzpomíná i na nepříjemné narážky na své měnící se tělo. „Slušně jsem se usmívala, když se moderátoři televizních pořadů posmívali mým ňadrům, zatímco američtí rodiče říkali, že ničím jejich děti tím, že nosím crop top,“ píše Spearsová v memoárech. Kvůli velké pozornosti a časté kritice prý začala užívat léky na uklidnění.

V bolestech na podlaze

Americká a britská média se při popisu nejvíce šokujících momentů z knihy The Woman in Me nejčastěji soustředí na popis vztahu Spearsové s jejím pěveckým kolegou Timberlakem. Jak uvádí magazín People, tehdy ani ne dvacetiletá Spearsová byla dle svých slov do Timberlaka nekriticky zamilovaná a odpouštěla mu jeho nevěry.

Timberlake na memoáry zatím nereagoval, dosud na dané období v médiích vzpomínal zcela odlišně, dokonce za příčinu rozchodu označil nevěru Spearsové, kterou ale zpěvačka popírá.

Spearsová v knize šokovala, když napsala, že s Timberlakem otěhotněla a on ji přesvědčil, aby těhotenství ukončila, neboť dítě nechtěl. „Prášky, které jí byly předepsány, ji zanechaly v agónii, ale pár byl příliš vyděšený na to, aby šel do nemocnice pro případ, že by zpráva unikla. Spearsová dle svých slov celé hodiny křičela bolestí na podlaze koupelny,“ popisuje danou pasáž BBC.

Timberlake své partnerce údajně nijak nepomohl. „Nevzal mě do nemocnice. Místo toho myslel, že hudba pomůže, a tak vzal kytaru a ležel tam se mnou a brnkal na ni,“ uvádí Spearsová. Když se s ní rozešel, údajně ji to psychicky zlomilo.

Oholená hlava

Spearsová v knize dále uvádí, že bulvární obraz, který o ní vznikl - tedy image alkoholičky a ženy závislé na drogách - byl zveličený.

Moment, kdy si sama oholila hlavu a který byl považován za důkaz psychické nestability, podle ní média překroutila. Píše, že to byl důsledek její poporodní deprese a zároveň její snaha převzít kontrolu nad svým tělem.

Po zavedení opatrovnictví v roce 2008 o jejím životě rozhodoval její otec Jamie a soudy svěřily její syny do péče jejich otce Kevina Federlina. Její otec jí údajně tehdy řekl: „Teď jsem Britney Spearsová já.“

Podle zpěvaččiných slov ji nutil k vystoupením, přičemž s penězi za ně nakládal on sám, rozhodoval o tom, co bude jíst i s kým se bude stýkat. Poslal ji také do zařízení pro psychiatrické pacienty. „Dávali mi léky a sledovali, jak je beru. Každý týden mi kontrolovali krev. Nemohla jsem se v soukromí vykoupat, nemohla jsem zavřít dveře na své ložnici. Vše bylo prověřováno a kontrolováno. Všechno,“ líčí Spearsová. Prý měla pocit, že ji rituálně mučí.

Hudební návrat zatím nebude

Po ukončení opatrovnictví se prý cítí opět svobodná, stále ale cítí jeho následky. „Migrény jsou jen jednou částečkou fyzických a psychických poškození, které na mě zanechalo,“ uvádí v memoárech zpěvačka. Kvůli tomu se prý zatím nehodlá vrátit k hudební kariéře.