Sám velký Boss, jak se Springsteenovi odjakživa říká, měl o svém třetím studiovém elpíčku od začátku jasnou představu. „Mělo by znít, jako když Roy Orbison zpívá Boba Dylana a celé to produkuje Phil Spector!“ vysvětloval všem.

Album Born To Run, vydané 25. srpna 1975, se na rozdíl od předchozích dvou Springsteenových desek skutečně vyznačovalo nebývalou zpěvností. Okouzlení orbisonovskou kantilénou a tím pádem i přihlášení k odkazu zlatých šedesátých je na něm více než patrné.

Stejně tak je tu zřejmý vliv opulentních produkcí a slavné zvukové stěny zmíněného Phila Spectora. Tou se v minulosti vyznačovaly především nahrávky afroamerických interpretů na značce Motown, které Bruce miloval. Bossovu desku pomáhal ve Spectorově stylu produkovat Jon Landau, původně hudeb-ní novinář, který vešel do dějin díky jediné zásadní větě, kterou o rok dříve napsal do magazínu The Real Paper.

„Viděl jsem budoucnost rokenrolu, a ta se jmenuje Bruce Springsteen!“ Tento Landauův slogan se stal možná nejznámější rockovou frází, která symbolizuje celá sedmdesátá léta.

Kouzlo nočních zábav

Deska Born To Run, považovaná právem za milník světové pop music, nabídla kromě titulního hitu ještě tři nesmrtelné skladby: Backstreets, Jungleland a úvodní Thunder Road. Všechny pracovaly s tradicí divokých zábav kluků z amerických předměstí, sahající až někam k filmům s Jamesem Deanem. V Bruceově případě šlo o New Jersey, jehož obyvatelé si říkali „bridge and tunnel people“.

Proč? Protože do New Yorku, který měli na dohled, pro ně vedly jen dvě cesty: přes most, nebo tunelem. Teprve pak se jejich noha mohla dotknout kýženého ostrova Manhattan.

Cesta ven

Na albu Born To Run se tohle všechno odráží. Touha, nuda, poetika bezmála venkovských oblastí, frustrace i odhodlání utéci někam jinam, ven odtud také pochází ikonický název desky. Slyšíme tu ozvěnu nelegálních nočních závodů podomácku „vytuněných“ sporťáků, zvaných „hot rods“, jak je známe z muzikálu Pomáda.

Saxofon Springsteenovy pravé ruky, černého obra Clarence Clemonse, evokuje výlety se staženou střechou po osamělé silnici. Jedna ruka na volantu, druhá kolem ramen milované dívky.

To vše v éře selhávajících mezilidských vztahů, kdy jak dokládají zajímavé studie auto nové generaci nahrazovalo kontakt s živou bytostí. Právě jako cesta z krize funguje deska Born To Run skvěle i dnes, po více než čtyřech dekádách od jejího vzniku.