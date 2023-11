Bruce Springsteen míří do Prahy. Slibuje největší show ve střední Evropě

Fanoušci zpěváka Bruce Spingsteena by si měli ve svých kalendářích zaškrtnout datum 28. května 2024. Americká hudební ikona se po 12 letech vrací do Prahy. Koncert na letišti v Letňanech má být ze všech jeho dosavadních vystoupení v ČR tím největším, zároveň půjde o jedinou středoevropskou zastávku v rámci světového turné s rockovou skupinou The E Street Band.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Bruce Springsteen | Foto: se svolením Live Nation