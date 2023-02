Zemřel skladatel Burt Bacharach. Držiteli Oscarů i cen Grammy bylo 94 let

ČTK

Ve věku 94 let zemřel americký popový skladatel Burt Bacharach, který psal hity pro Arethu Franklinovou nebo Toma Jonese. Informovala o tom s odvoláním na jeho asistentku agentura AP. Mezi nejznámější skladby zesnulého umělce patří I Say a Little Prayer nebo Raindrops Keep Fallin' on my Head z oscarového filmu Butch Cassidy a Sundance Kid. Kromě tří cen americké filmové akademie měl Bacharach na kontě také řadu dalších trofejí včetně osmi ocenění Grammy.

Americký skladatel Burt Bacharach na snímku z 23. dubna 2016 | Foto: ČTK