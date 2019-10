Přišel, odzpíval a odešel vzpomíná na profesionální přístup zvukař Milan Volčík

Halenkov, Praha - Osobní vzpomínku na Karla Gotta má zvukař Milan Volčík z Halenkova. S Mistrem se setkal letos v květnu na koncertu v pražské 02 aréně.

„Pozval si ho jako hosta Leoš Mareš. Gotta oblekli do rapperského oblečení, on byl pro každou srandu. Všichni vystupující vymýšleli, chtěli spoustu techniky, odposlechy, sluchátka. Mistr přišel na zvukovou zkoušku, požádal nás, ať mu pustíme píseň Být stále mlád, která byla podstatně rychleji, předělaná, upravená pro ten koncert. Měl tam jeden odposlech a dal to hned na poprvé. Ptali jsme se ho, jestli něco potřebuje, přidat, ubrat. Ostatní zkoušeli své písničky na pětkrát. On přišel, odzpíval a odešel,“ poukázal na zpěvákovu profesionalitu.