„Styk s fanoušky nám chybí, zjistili jsme, že spousta z nich o náš podpis nebo o fotku s námi stojí, tak se s nimi setkáváme takto,“ vysvětlil Černý, zakládající člen Čechomoru.

Jak nová deska vznikala?

KH: Natočili jsme ji už na jaře během první covidové vlny. Zalezli jsme si s celou kapelou do studia, hráli jsme si, natáčeli jsme, vše co nás napadne, aniž bychom si dopředu řekli, že vydáme desku. Nakonec se nám to tak líbilo, že jsme z toho dali dohromady Radosti života. Z toho, co jsme vydali, vznikla asi nejrychleji. Dali jsme to v podstatě na první dobrou.

FČ: Byli jsme spolu rádi a je to na desce vidět. A tím, jak jsme ji nahrávali dohromady, tak zní jinak, než kdyby vznikala klasickým postupem. Byla to pro nás radost ji dělat a teď máme radost, že album na vinylu není k sehnání a necháváme lisovat další.

Takže i v současné době, kdy jsou v kurzu i jiné formy prodeje, si lidé kupují cédéčka a LP desky?

KH: Máme asi takové publikum, které rádo drží v ruce něco konkrétního. Už, když jsme dělali Nadechnutí, říkali jsme si, že to bude poslední cédéčko a toho se prodalo přes deset tisíc kusů, což je hodně slušné. Teď sice zatím nějaký přehled nemáme, ale čísla nejsou tak důležitá jako to, že to lidé chtějí.

Jak se Radosti života liší od předchozích desek?

FČ: Snažíme se, aby byli lidé vždycky překvapeni. Nemáme třeba rádi dechovku, tak jsme s ní udělali čtyři desky. S písničkami si děláme, co chceme, jednou to upravíme třeba se zmiňovanou dechovkou, s orchestrem, zahrajeme si ve dvou. S lidovými písničkami zacházíme tak, jak nás napadne, jsme nepředvídatelní a to nás těší.

KH: Na desce jsou některé věci z archivu, které se dřív na desky nevešly, další písně vznikly během natáčení, což se nám často nestává. Použili jsme i písničku Pijácká z knížky Středověké písně cechu žákovského, což sice není lidová poezie, ale nám přišlo, že to tam sedí. Odpradávna máme rádi Františka Gellnera, zhudebnili jsme jeho báseň Napsala mi psaní ze sbírky Radosti života od níž je odvozen i název alba.

Na obalu jsou hudebníci v morových maskách, souvisí to nějak se současnou dobou?

KH: Ten objevil Franta, byl sice namalován už před koronavirem, ale hodí se do této doby. Před postavami jsou nemoci a ošklivé věci, za hudebníky v morových maskách už se vše zelená a lidé tančí. To nám přišlo v téhle době pozitivní, toho strašení mají lidé dost. Raději ať vypnou televizi a rádio a poslechnou si naši desku.

FČ: Snažíme se být pozitivní a šířit mezi lidi, co je v nás. Přenést na ně radost ze života přes písničky.

Letošní rok je nejen pro hudebníky hodně nepříjemný, kolik jste letos stihli odehrát koncertů?

KH: Musíme poděkovat našemu managementu, když povolili 500 lidí, tak se narychlo udělalo akustické turné a nakonec jsme odehráli pětatřicet koncertů. Ve vlastní režii, protože v té době nikdo nic moc pořádat nechtěl. Rádi bychom poděkovali fanouškům, že na koncerty přišli a podpořili nás. Stejně tak, že dorazili i na tuto podpisovou akci, protože dostat teď naše písničky mezi lidi je teď trochu složitější.

Co plánujete dál?

FČ: Už pomalu přemýšlíme nad novou desku. Jsme hudebníci a i když máme nucenou pauzu, nepláčeme. Jsou lidé, kteří jsou na tom hůř. Pořád máme psychicky na to, abychom tu radost ze života rozdávali dál. A samozřejmě se už také moc těšíme, až zase budeme koncertovat.