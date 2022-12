Jak dlouho jste se s Kandráčovci namlouvali? František Černý: Potkávali jsme se při různých hudebních cestách, vzájemně jsme se registrovali už nějakou dobu. Dokonce si myslím, že Kandrášovci znali Čechomor dřív než my je, protože šéf kapely Ondra Kandráč na Čechomor údajně chodil. Takže nás to potěšilo.' Karel Holas: Naše hudební setkání se mělo odehrát už dřív, ale bohužel udeřil covid. Proto ta pauza. Ale chtěli jsme posluchačům splnit, co jsme jim slíbili. Už po našem prvním soustředění na začátku roku bylo jasné, že naše spolupráce bude velkolepá.

Když se všichni sejdete na jevišti, kolik vás vlastně je?

František Černý: Jako much… Uvědomili jsme si, že čím víc nás bude, tím větší bude sranda. A to se nám povedlo. Kandrášovci jsou jednak výborní hudebníci, skvěle organizovaní, a my jsme taky velcí zajetí kluci. Takže jsme se velmi dobře domluvili. Máme společné zájmy, navíc se v našem podání jedná o česko-slovenský počin, což se nám líbí, protože máme pořád pocit, že si se Slováky máme co říct. To, co pro nás bylo na spojení s Kandrášovci nejpodstatnější, byla energie a radost, které ze zmíněného turné přinesly velký zážitek – nejen pro nás, ale i pro posluchače.

Mají Kandrášovci i zpěvačku jako vy?

František Černý: Pokud se nepletu, všichni jsou z Košic – vzpomínám si na informaci, že maminka Ondry Kandráče je folklorní zpěvačka, on pak taky hrál ve folklórní kapele… Ale momentálně s nimi nezpívá žádná ženská. Myslím, že za nás to Martina Pártlová hravě obstará… Jedna ženská v kapele stačí.

Energie vycházející z té nahrávky je hmatatelná. Jak to vnímáte vy sami?

František Černý: Jsem rád, že to tak cítíte, protože tam taková opravdu byla. Chtěli jsme se sdružit - na rozdíl od lidí, kteří se chtějí v dnešní složité době hádat a rozeštvávat. To opravdu není naší snahou. My stojíme o kolegiální partnerství, čehož důkazem je i naše společná píseň nazvaná Kandráčomor. Cítíme se stále být se Slováky v jenom územním, společenském i kulturním svazku.

Kandráčomor má skoro až balkánské tempo…

Karel Holas: Ano, to nám sedí…. Čechomor neumí hrát zvolna, i když na to nejen v textech taky často dojde, pokud jde o tklivější písně.

Zdroj: Youtube

Jak vás vlastně na Slovensku berou?

Karel Holas: Čím víc na východ, tím víc dovádějí, to je známá věc… Je to tak, že máme se Slováky opravdu spoustu společného a vzhledem k tomu, že hrajeme z nějaké části upravené slovenské písničky, tak se jim líbí. Textově jsou tam ty příběhy daleko zajímavější.

Na Moravě jsou jich taky mraky. Ještě stále máte z čeho vycházet?

František Černý: Je to pořád nepřeberná studnice, těch písniček existuje víc než jejich úprav… Dám příklad – Sušilova sbírka je okleštěná od všeho zajímavého, protože zmiňovaný František Sušil, moravský teolog a římskokatolický kněz, byl ze své podstaty člověk, který do té sbírky nic neklidného, štěglivého nezařadil. Ale zase to najdeme v lidových zpěvnících. Takže zabodněme nůž do některého z nich a narazíme na perlu.

Přemýšlíte o novém albu?

Karel Holas: Určitě. Příští rok nás čeká oslava pětatřicetin, takže bychom chtěli přijít s novým albem. Na písničkách zatím pracujeme.

František Černý: Jde o to, že jsme si prošli všemi možnými proměnami a změnami a vlastně nás začalo lákat vrátit se zpátky ke kořenům. Uvidíme, kam nás to zavede.

Konkrétní představu o oslavě vašeho jubilea už máte?

Karel Holas: Na léto chystáme turné s další hvězdou, tentokrát s Lucií Bílou.

František Černý: Před lety jsme se s ní potkali na benzínové pumpě, když jsme se vraceli z koncertů. Pronesla – kluci, kdy spolu něco uděláme? No tak to teď konečně uděláme. Do té doby ale dojedeme vánoční turné, které zakončíme 5. ledna v pražské Hybernii, kde jsme odehráli dva vyprodané koncerty už začátkem prosince. Bude to vlastně takové tříkrálové setkání. A tím se na chvíli odmlčíme.