Kanadská zpěvačka Céline Dion se v rozhovoru pro módní časopis Vogue France rozpovídala o tom, jaký je život se vzácnou autoimunitní poruchou zvanou Stiff-person syndrome (říká se jí také syndrom ztuhlého člověka). Svěřila se, že musí dřít pětkrát týdně, aby se udržela v kondici. Promluvila o vnitřní síle a odhodlání. Odpověděla také na otázku, zda ji ještě někdy fanoušci spatří na pódiu. Na obálce zapózovala v bílých šortkách a košili nahoře bez.

Céline Dion řekla, jak bojuje s nevyléčitelnou nemocí. Prozradila také, zda ji ještě fanoušci uslyší zpívat. | Foto: Shutterstock/Tinseltown

Naděje a odhodlání. To charakterizuje postoj známé zpěvačky Céline Dion k těžkému autoimunitnímu onemocnění nervového systému, kvůli kterému v prosinci minulého roku neovládala svaly. Popsala, jaké procedury musí podstupovat i jestli se někdy vrátí na pódium.

Zpěvačka o své diagnóze vzácného onemocnění degradující svalstvo promluvila poprvé v prosinci 2022. Od té doby přestala koncertovat a jezdit na turné. I když stále doufá ve vynalezení zázračného léku, se svým stavem se nyní snaží smířit a naučit se s nemocí žít. Nebylo to tak ale vždy. „Na začátku jsem se sama sebe ptala, proč zrovna já? Co jsem udělala? Je to moje vina?“ citoval zpěvačku portál CNN.

Časem se její postoj změnil. V pondělním rozhovoru pro francouzskou edici časopisu Vogue se zpěvačka známá svými hity My Heart Will Go On nebo I'm Alive svěřila, že ji v boji s nemocí nyní nic nezastaví. Kanadská diva přiznala, že má dvě možnosti: buď bude trénovat jako sportovec, nebo se aktivního života vzdá a „bude po všem“. Pak by si dle svých slov mohla zpívat už jenom sama ve svém bytě před zrcadlem.

Rodina, lékaři a těžká dřina

V těžkých chvílích Céline Dion pomohla hlavně láska nejbližších, fanoušků a dobrá lékařská péče. „Rozhodla jsem se pracovat s celým tělem i duší a na pomoc jsem si vzala špičkový lékařský tým. Je s tím hodně práce. Pět dní v týdnu chodím na pohybovou, fyzickou a hlasovou terapii,“ přiblížila. Procvičuje prsty, kolena, lýtka, pracuje i na zpěvu a hlase, aby byla co nejlepší.

Lidé trpící syndromem ztuhlého člověka podle ní nemusí mít to štěstí nebo peníze na dobré lékaře a kvalitní léčbu. Ty své proto vnímá jako dar. Věří, že jí těžká dřina pomůže splnit její současné největší přání, a to znovu vidět Eiffelovu věž v Paříži.

Nechci čekat

V rozhovoru Céline Dion odpověděla i na palčivou otázku řady fanoušků, jestli se ještě někdy objeví na pódiu. Přiznala, že nemůže nic slíbit, ale ani tuto možnost nevyloučila. „Za současného stavu vám nemůžu říct: Ano, za čtyři měsíce vystoupím. Moje tělo mi to samo řekne. Na druhou stranu nechci jen čekat,“ uvedla.

Zdůraznila, že se nikdy nezbaví vůle, vášně, snů a odhodlání. Zároveň je podle portálu ABC News pozitivně naladěná a připravená na budoucnost.

Pro módní časopis Vogue zpěvačka nafotila odvážné fotky, na titulce je dokonce nahoře bez. „Je mi ctí, že jsem pro ně mohla fotit. I když jsem byla ve třiceti zdravá a krásná, nikdo mě o to nežádal. Jsem hrdá na to, že po mě chtějí v 55 letech, abych ukázala svou krásu,“ uvedla.

Své soukromí Céline Dion poodhalí ještě letos v dokumentárním filmu nazvaném I am: Celine Dion. Dokument má odhalit více než rok života zpěvačky a její cestu nemocí.

Co je Stiff-person syndrome (syndrom ztuhlého člověka) Vzácné autoimunitní onemocnění nervového systému, kterým Céline Dion trpí, se označuje jako Stiff-person syndrome (syndrom ztuhlého člověka). Lidé s touto nemocí mají ztuhlé svaly, nedokážou kontrolovat pohyby a trpí nesnesitelnými křečemi. Vzácné autoimunitní onemocnění nervového systému, kterýmtrpí, se označuje jako Stiff-person syndrome (syndrom ztuhlého člověka). Lidé s touto nemocí mají ztuhlé svaly, nedokážou kontrolovat pohyby a trpí nesnesitelnými křečemi. Syndrom postupně degeneruje svalstvo tak, že pacienti nemohou chodit ani mluvit. Jsou také citlivější na podněty, jako je zvuk a světlo a snadno se emočně rozruší. Zpěvačka dříve uvedla, že jí nemoc způsobuje potíže při chůzi a nemůže používat hlasivky při zpěvu tak, jak je zvyklá. Onemocnění je extrémně vzácné, postihuje přibližně osm tisíc lidí na celém světě.

S těžkou nemocí bojuje i Bruce Willis nebo Christina Applegatová

Nevyléčitelné nemoci trápí i další celebrity. Je mezi nimi i Bruce Willis známý pro svou roli v legendárních trhácích jako Smrtonosná past nebo Armageddon. Oblíbený herec se potýká s poruchou řeči způsobenou poškozením mozku, jež je známá jako afázie. Vzácné onemocnění mu lékaři diagnostikovali ve stejném roce (2022) jako Céline Dion. Později se k této nemoci přidala další diagnóza, a to nevyléčitelná frontotemporální demence, která zasahuje jazyk, osobnost a chování.

S těžkou nemocí bojuje i oblíbená herečka známá pro svou roli Kelly v sitcomu Ženatý se závazky. Christině Applegatové lékaři v roce 2021 diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Kvůli nemoci, jež postihuje centrální nervový systém, musí chodit o holi a má velké bolesti. V minulosti se svěřila, že jí dělá problém sejít schody či řídit auto. Otevřeně mluví o tom, jak jí nemoc obrátila život vzhůru nohama.

Stejným onemocněním trpí i americká herečka Selma Blairová, která se proslavila rolí v komediích Pravá blondýnka a Prostě sexy. Musela kvůli ní skončit v taneční obdobě české StarDance, Dancing With The Stars. Stěžovala si na silné závratě a problémy s chůzí a se zrakem. Obě hollywoodské krásky přiznaly, že mají největší podporu v rodině a svých dětech.