Sestra známé kanadské zpěvačky Céline Dion promluvila o dalších podrobnostech její vážné nemoci. Zpěvačka trpí vzácnou autoimunitní poruchou nervového systému zvanou Stiff-Person Syndrome (SPS, v překladu syndrom „ztuhlého člověka“), jež ovlivňuje její schopnost chodit a zpívat. Podle jejích blízkých už ani neovládá svaly.

Céline Dion trpí vzácným autoimunitním onemocněním, kvůli kterému nemůže zpívat | Foto: Shutterstock

Proslavila ji píseň My Heart Will Go On z velkofilmu Titanic, kvůli nemoci si ji ale už zřejmě nezazpívá. Bolestivé křeče a ztuhlé svaly zpěvačku Céline Dion dokonce v loňském roce donutily přestat koncertovat.

„Někteří ztratili naději, protože je to nemoc, o které se nic neví,“ uvedla její sestra, 75letá Claudette Dion pro francouzský časopis 7 Jours.

Celine Dion - My Heart Will Go On:

Sestra Céline Dion vede mimo jiné organizaci pomáhající znevýhodněným dětem Fondation Maman Dion. Denně do ní volají fanoušci známé zpěvačky. „Tvrdě pracuje, ale nemá kontrolu nad svými svaly. Mrzí mě to, protože bývala disciplinovaná,“ uvedla podle portálu CBS News Claudette.

Děsí ji hlavně to, že hlasivky, stejně jako srdce, jsou také sval a mohou být tedy danou nemocí v budoucnu zasaženy.

Jeden případ z milionu

Zpěvačka o své diagnóze poprvé veřejně promluvila v prosinci 2022. V květnu tohoto roku pak oznámila, že musí kvůli nemoci zrušit všechny zbývající koncerty svého světového turné Courage. Na veřejnosti se často neukazuje, v listopadu udělala jednu z mála výjimek, když přišla pozdravit členy kanadského hokejového klubu Montreal Canadiens v Las Vegas. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu přitom rušila koncerty už v roce 2014.

Její sestra si nyní dle svých slov nepřeje nic jiného, než aby se Céline vrátila na scénu. Jestli se tak někdy stane zatím není jisté. „Je to jeden případ z milionu. Vědci na toto téma neudělali moc výzkumů, protože se jedná o velmi vzácné onemocnění,“ uvedla.

Omezený pohyb a strach z troubení auta

Stiff-Person syndrom způsobuje ztuhlost těla a větší citlivost na hluk, dotek a emocionální stres, což může vyvolat svalové křeče. Portál News Sky doplňuje, že se lidé se závažným SPS mohou úplně přestat pohybovat nebo se bát opustit dům, protože jim zvuky z ulice, jako je například troubení auta, způsobují křeče a pády. Pacienti jdou navíc často poznat podle svého shrbeného postoje.

Jaké je to žít se Stiff-Person syndromem:

Onemocnění postihuje dvakrát více žen než mužů a je spojeno s dalšími nemocemi, jako je diabetes 1. typu nebo vitiligo. Vědci si však stále nejsou jistí, co přesně ho způsobuje. Výzkum zatím naznačuje, že jde o důsledek chybné autoimunitní reakce v mozku a míše.

Zvládat onemocnění pomáhají hlavně léky na zmírnění křečí, přičemž ztuhlost svalů se řeší skrze speciální léčbu s přirozenými protilátkami od zdravých lidí.