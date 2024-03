O vítězích 33. ročníku cen České hudební akademie Anděl se rozhodne už tuto sobotu. Večerem, který se odehraje v pražském O2 universu a v přímém přenosu jej odvysílá Česká televize, provedou Ivana „Fancy“ Kulhánková a Honza Dědek. Protkán bude i několika vystoupeními z řad nominovaných. Deník vám přináší zajímavosti a rekordy z historie i současnosti Andělů.

Kdysi a dnes

Ceny Anděl symbolizuje od roku 1997 soška z dílny sochaře Jaroslava Róny. Původně nesly název Výroční československé hudební ceny (1991), následně byly přejmenovány na Gramy (1992–1995), později na Česká Gramy (1996). V roce 1997 byly udělovány i jako Ceny Hudební akademie a Ceny Akademie populární hudby (1998–2000). Od jiných hudebních ocenění se liší tím, že o vítězích nerozhodují posluchači, potažmo fanoušci jednotlivých interpretů, ale odborníci, kteří se zabývají současnou českou hudbou. Letos se jich do hlasování o vítězích v jednotlivých kategoriích zapojilo 432.

Anděl na dně Vltavy

Mezi zpěváky, kteří na cenu dosáhli, jednoznačně dominuje Dan Bárta. Dostal jich deset – toho prvního v roce 1994, posledního v roce 2013. „Deset Andělů v průběhu dvaceti let – připadám si malinko jako Schumacher českých Grammy,“ vtipkoval v rozhovoru pro Deník Dan Bárta. „Musím přiznat, že první a poslední Anděl plus ten, kterého jsme získali v roce 2000 s Illustratospherou za album roku, jsou pro mě nejcennější. Když si uvědomím, že se mnou byli nominovaní mladí šikovní kluci Vojta Dyk a Matěj Ruppert, normálně ješitně mě to na prahu pětačtyřicítky potěšilo,“ podotkl zpěvák, který jednoho ze svých Andělů hodil do Vltavy.

Odůvodňoval to tím, že mu stejně nepatřil, protože v roce, kdy ho dostal, nic nenatočil. „Možná ze mě tehdy vyběhla určitá hořkost. Navíc to bylo v období, kdy jsem Anděla dostával každý rok. Myslím, že bylo namístě, abych jím tak jako trošku pohrdal, abych se z toho nezbláznil,“ vysvětlil.

Kapela Lucie při udílení Cen Anděl v roce 2016Zdroj: Profimedia

Nakopnutí Lucie

První Anděly v kategorii skupin získala v roce 1991 Lucie za album In the Sky, obsahující skladby Černí andělé, Lucie, Rouháš se bohům nebo Zkamenělý dítě. V roce 2011 se pak členové kapely, v té době nefungující, sešli v rámci dvacátého ročníku udílení Andělů opět na jednom pódiu, aby převzali ocenění za album dvacetiletí (Černý kočky mokrý žáby), za skupinu i interpreta dvacetiletí. Nakoplo je to tehdy k opětovnému hraní. „Sedm let jsme se neviděli in natura, otázky o návratu jsou předčasné,“ prohlásil tehdy klávesista Michal Dvořák.

„Naše setkání je velmi příjemné. V nějakém období to holt bylo jinak – přece jen, když jsou spolu lidi pětadvacet let, podobně jako třeba v manželství, tak je to někdy náročné. Každý má svůj názor, z něhož nechce couvnout, a pak zákonitě dochází k opotřebení vztahů. Čas ale všechno hojí, takže všechno je možné,“ doplnil ho baskytarista P.B.CH. Dnes už je ale situace zase jiná, protože řady Lucie nedávno opustil zpěvák a bubeník David Koller.

Mezi nominovanými je i kapela J.A.R. Ta si v roce 2018 sošku převzala za skladbu Zhublas.Zdroj: ČTK

Letošní očekávání

Celkem se letos bude udělovat šestnáct andělských sošek. Mezi nominovanými se objevují dvě jména třikrát. Jedním z nich je rapper Viktor Sheen, který se za své sólové album Planeta opic může stát nejlepším interpretem. Akademiky zaujalo i album Roadtrip, které Viktor Sheen natočil ve spolupráci s Calinem. A se singlem Safír, který z něj pochází, mají oba šanci i v kategorii Skladba roku.

Tři nominace má i rocková kapela November 2nd, která se loni po dvanácti letech vrátila na scénu s eponymním albem. To u akademiků zabodovalo v kategoriích Album, Skupina a Rock. V královské kategorii Album roku se November 2nd utkají s deskami Jezus Kristus Neexistus? od J.A.R. a LP XXIII od Davida Kollera. J.A.R. i Koller přitom mají po dvou nominacích, stejně jako například Anna K., která zabodovala svým počinem Údolí včel. „Nominace jsou letos celkově žánrově hodně pestré a rozkročené. Mimo jiné ukazují i to, že se česká hudba nejen generačně proměňuje,“ sdělil předseda rady České hudební akademie Honza Vedral.

Novinka: Společný projekt

Novinkou letošních Andělů je kategorie Společný projekt, která se bude vyhlašovat vůbec poprvé. Figurují v ní operní pěvec Adam Plachetka s hudebníkem Ondřejem Havelkou, Calin a Viktor Sheen a Sofian Medjmedj s Benem Cristovao. „Chceme, aby Ceny Anděl reflektovaly aktuální hudební vývoj a trendy. V posledních letech jsme na jednáních rady České hudební akademie řešili, kam zařadit mnoho výrazných novinek, pro které byly osobnostní kategorie Sólový interpret a interpretka malé. Zároveň se ale nehodily ani do kategorie Skupina. Jde přitom o opravdu rovnocenné spolupráce. Dlouho jsme proto pro novou kategorii používali pracovní název collab, ale nakonec dostala obecně srozumitelnější jméno Společný projekt. V tuto chvíli o ní bude podobně jako o Žánrových cenách rozhodovat jen část akademiků,“ uvedli zástupci akademie.