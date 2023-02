Poděkovala také své rodině a „queer komunitě za její lásku a za to, že vymyslela tento žánr“.

Popová zpěvačka se na slavnostní udílení cen dostavila se zpožděním, moderátor galavečera Trevor Noah uvedl, že uvízla v dopravní zácpě. Když konečně dorazila, Noah jí u jejího stolu předal cenu za nejlepší R&B píseň.

Bravo, maestro! Dirigent Hrůša má prestižní cenu. Rottova hudba je bomba, říká

Ocenění za album roku, které Beyoncé nikdy nezískala, nakonec připadlo do rukou Harryho Stylese za desku Harry’s House. „Každý umělec v této kategorii mě velmi inspiroval,“ řekl překvapený Styles při přebírání ceny. Spolu s ním byla nominována také alba zpěvačky a skladatelky Adele, veteránů disco éry skupiny ABBA, Lizzo nebo portorického rappera Bad Bunnyho, připomíná AP.

Zdroj: Youtube

Překvapená písničkářka

Zpěvačka Lizzo ale získala cenu za nahrávku roku za svůj singl About Damn Time. Prestižní ocenění za píseň roku získala písničkářka Bonnie Raittová, která neskrývala svůj šok. „Jsem tak překvapená. Nevím, co na to říct,“ řekla Raittová a dodala, že její píseň Just Like That se zabývá dárcovstvím orgánů.

Objevem roku se stala americká jazzová zpěvačka Samara Joy, která porazila takové interprety jako je skupina Wet Led, latinskoamerická zpěvačka Anitta a vítěz loňské soutěže Eurovize Maneskin. Newyorčanka se při přebírání ceny rozplakala a poznamenala, že ji doprovázel její malý bratr.

Zdroj: Youtube

Slavnostní předávání svým energickým vystoupením zahájil Bad Bunny, který podle agentury AP strhl mnoho diváků, včetně zpěvačky Taylor Swiftové, která tančila u svého stolu. Swiftová se svojí písní All Too Well, která je verzí jejího singlu z roku 2012, krátce poté obdržela cenu za nejlepší hudební video roku.

Kendrick Lamar získal pošesté v kariéře trofej za nejlepší rapový výkon za skladbu The Heart Part 5 a vyhrál také cenu za nejlepší rapové album za svou desku Mr. Morales & The Big Steppers.

Davisová vstoupila do klubu EGOT

Americká herečka Viola Davisová po vítězství v kategorii nejlepší audiokniha či vyprávění vstoupila do elitního klubu zvaného EGOT, tedy osobností, které mají cenu Emmy, Grammy, Oscar a Tony.

Přehled vítězů v hlavních kategoriích 65. ročníku amerických hudebních cen Grammy:



Album roku: Harry Styles - Harry's House

Nahrávka roku: Lizzo - About Damn Time

Píseň roku: Bonnie Raittová - Just Like That

Objev roku: Samara Joy

Nejlepší popové sólové představení: Adele - Easy on Me

Nejlepší popový duet: Sam Smith a Kim Petrasová - Unholy

Nejlepší rockové představení: Brandi Carlileová - Broken Horses

Nejlepší rapové představení: Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Nejlepší taneční/elektronické album roku: Beyoncé - Renaissance

Nejlepší rapové album: Kendrick Lamar - Mr. Morales & The Big Steppers

Nejlepší country album: Willie Nelson - A Beautiful Time

Nejlepší popové vokální album: Harry Styles - Harry's House

Nejlepší R&B album: Robert Glasper - Black Radio III

Nejlepší rockové album: Ozzy Osbourne - Patient Number 9

Nejlepší instrumentální album: Snarky Puppy - Empire Central

Nejlepší R&B píseň: Beyoncé - Cuff It

Nejlepší rocková píseň: Brandi Carlileová - Broken Horses

Nejlepší rapová píseň: Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Nejlepší hudební video roku: Taylor Swiftová - All Too Well