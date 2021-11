Český slavík je zpátky. Po tříleté pauze mohli letos diváci znovu hlasovat pro své oblíbené interprety z české hudební scény. Zlatou slavicí za rok 2021 se stala zpěvačka Ewa Farna. V kategorii hudebních skupin uspěla kapela Mirai. Zcela novou kategorii hip-hop a rap pak ovládl Řezník.

Zlatou slavicí za rok 2021 se stala Ewa Farna | Foto: ČTK/Kamaryt Michal

Zlatou slavicí se při návratu ankety popularity stala Ewa Farna. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří my poslali hlasy. Je to patnáct let od chvíle, kdy jsem tu stála poprvé,“ řekla na pódiu dojatá zpěvačka, která se vítězkou divácké ankety stala vůbec poprvé. Na druhém a třetím místě se umístily Lucie Bílá a Eva Burešová.