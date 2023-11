Předávání hudebních cen Český slavík se ani letos neobešlo bez skandálu. Ještě než začal přímý přenos, který opět moderovali Aleš Háma a Ondřej Sokol, neznámý člověk vysypal pytlík mouky na zpěváka Jana Bendiga ve stříbrném obleku a zkazil mu tak jeho efektní příchod po červeném koberci. A ačkoli ani letos nebyla nouze o kvalitní hudební vystoupení a emotivní projevy díků, více než muziku lidé na sociálních sítích řeší například „lodičky a kabelka“ Richarda Krajča nebo přítomnost bývalých členů Golden Kids Heleny Vondráčkové, Václava Neckáře a Marty Kubišové na jednom pódiu.

Slavnostní večer odstartovali písní moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma | Foto: Martin Kubišta

Hned v úvodu přenosu ze slavnostního galavečera ankety Český slavík 2023 ujistili moderátoři publikum, že tentokrát se vše obejde bez skandálů a nemístných vtipů, když dvojhlasně zapěli: „Tentokrát se nemusíte bát, chcem lásku vám dát!“ To už s otřesený Jan Bendig vzpamatovával z útoku neznámého muže, který na něj při příchodu na slavnostní večer vysypal mouku.

Jitka Čvančarová vzdala poctu Yvonne Přenosilové:

Zdroj: Youtube

Útočníka pozval na koncert

„Na tenhle večer jsem se neskutečně těšil. Že vynesu na červený koberec tenhle originální outfit a vy ho budete buď milovat, nebo hejtovat,“ napsal zpěvák později na svém Instagramu. „Nevím, proč jsi to udělal? Proč zrovna já?“

Připomeňte si, jak dopadl letošní ročník ankety Český slavík:

Český slavík 2023: Zpěvačkou roku je Farna, zpěvákem Ztracený, kapelou Kabát

„Možná jsi čekal někoho jiného a já ti v tom viditelném obleku padl do oka. Možná jsi čekal fakt mě. Možná si myslíš, že mám v mém mladém věku všechno snadno jen lusknutím prstu. Ale ono to fakt tak není! Mám to v životě taky hodně těžký. Musím neustále někoho přesvědčovat o svých kvalitách, poslouchat předsudky kvůli své barvě pleti a vždy ze sebe vydat oproti ostatním o dvě stě procent víc, abych byl v jejich očích aspoň dobrej…“ pokračoval Bendig. Na závěr překvapil tím, že neznámého útočníka pozval na svůj koncert, aby viděl, že se snaží v životě něco dokázat a být inspirací pro ostatní.

Bendig během večera vystoupil na pódiu společně s Monikou Bagárovou:

Ze slavnostního vyhlašování výsledků hudební ankety Český slavík 2023Zdroj: Martin Kubišta

Někteří lidé na sociálních sítích měli na incident jiný názor. „To posypání Bendiga moukou bylo předem domluvené, podle toho záběru se na to těšil,“ napsal jeden přispěvatel na facebookový profil TV Nova.

Krajčo s kabelkou

Dalším, kdo zaujal diváky živého přenosu předávání, byl zpěvák Richard Krajčo, držitel letošního bronzového slavíka. Podle reakcí na sociálních ovšem málokdo věnoval pozornost jeho děkovné řeči. Diváky zaujal jeho netradiční bledě modrý outfit doplněný kabelkou a stříbrnými botami.

„K ceně gratuluji, ale nemohu se nezeptat, nemáte strach, že vám bude brát vaše kabelky a lodičky? Mně to dělávala dcerka, ale od chlapa bych to asi nedala…“ oslovila následně na Facebooku nejmenovaná dáma Krajčovu partnerku, spisovatelku a režisérku Karin Krajčo Babinskou. Ta se svého muže zastala.

Richard Krajčo přebírá cenu za třetí místo v kategorii Zpěvák roku:

Český slavík 2023: Richard Krajčo překvapil svým oblečením a kabelkou.Zdroj: Martin Kubišta

„Řešte si, co chcete a hlavně - oblíkejte si, co chcete! Protože móda je o individualismu a o radosti, přátelé! A my milujeme módu a jiný to s námi nebude. Ta kabelka je fakt pánská a ty boty fakt nejsou lodičky - jsou to stříbrný vysoký boots,“ vysvětlila.

Triumf Vondráčkové a Neckáře

Mezi hudebními hosty večera vynikla Helena Vondráčková, a to nejen svým zlatým oblečením. Po vystoupení složeném z několika hitů se dočkala potlesku ve stoje a pak zahájila předprodej vstupenek na svůj koncert v O2 areně, který bude mít 24. června 2024.

Helena Vondráčková vystoupila během slavnostního galavečera ankety Český slavík 2023:

Helena Vondráčková všem na Slavících vyrazila dech, může za to její maminka

Za necelou hodinu pak zpěvačce Leoš Mareš přímo na pódiu oznámil, že její koncert už je vyprodaný (vstupenky na koncert ovšem ještě jsou – pozn. red.). Šťastná Vondráčková pak vyhlásila Marka Ztraceného zlatým slavíkem.

Zdroj: Youtube

Ne všichni diváci ale byli z přítomnosti Heleny Vondráčkové na pódiu nadšení. Poté, co byl do síně slávy uveden Václav Neckář, cenu mu předala Marta Kubišová (s Vondráčkovou kdysi tvořili trio Golden Kids) a zpěvák předvedl píseň Andělé strážní, neodpustil si kdosi poznámku na facebookových stránkách slavíků: „To byl vrchol večera. Dva umělci, kterých si velice vážím. O to víc bylo nevkusné pozvat Vondráčkovou, která se neštítila tyto dvě ikony žalovat!“

Dvě legendy české hudební scény. Václava Neckáře uvedla do síně slávy Marta Kubišová:

Ze slavnostního vyhlašování výsledků hudební ankety Český slavík 2023Zdroj: Martin Kubišta

Bezprostřední Ewa Farna

Kouzlo nechtěného zapůsobilo poté, co Jiří Korn předal zlatého slavíka vítězné zpěvačce. Překvapivě jí nebyla loňská královna Lucie Bílá, ale Ewa Farna. Ta svůj děkovný projev začala poněkud netradičně. „Dobrý večer, moc děkuji Ty vogo, já si vždycky říkám, že budu vtipná nahoře, a pak se tady vždycky dojmu jako úplný kretén. Já se omlouvám…“ řekla a sklidila aplaus.

Zpěvačka Ewa Farna získala ocenění hned dvě. Stala se zlatou slavicí i absolutní vítězkou letošního ročníku:

Ze slavnostního vyhlašování výsledků hudební ankety Český slavík 2023Zdroj: Martin Kubišta

Když se na konci přenosu dozvěděla, že je i absolutním slavíkem pro rok 2023, nasadila své upřímnosti korunu. „To si děláte srandu? Já už jsem si dala prosecco! To zas budu mít super fotky,“ prohlásila.