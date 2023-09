KVÍZ: Další ročník Českého slavíka se blíží. Jak moc znáte tuto tradiční anketu?

Do sedmé dekády své existence vstupuje hudební anketa Český slavík, která celosvětově patří k jedné z těch s nejdelších tradicí. Diváci televize Nova v ní mohou hlasovat už teď, a to až do půlnoci 12. listopadu. Jména nejoblíbenějších interpretů se dozvědí 24. listopadu během přímého přenosu z galavečera, který se uskuteční v pražské hale Forum Karlín.

Loňští vítězové - Lucie Bílá a Marek Ztracený | Foto: se svolením televize Nova