Pěvecká legenda Karel Gott a skvělá divadelní a filmová herečka Vlasta Chramostová. Málokdo však možná ví, že se spolu podíleli na tak trochu zapomenutém filmu Třicet panen a Pythagoras.

Téměř po půl století vzpomíná na natáčení snímku rodák z Nivnice a dlouholetý produkční (v dřívější terminologii vedoucí výroby) Filmových ateliérů Gottwaldov-Kudlov, třiaosmdesátiletý Vojtěch Kunčík.

Jeho jméno najdete u desítek filmů pro děti a mládež, jako například Freonový duch, Poklad rytíře Miloty, O statečném kováři, Spadla z nebe, a dalších. V roce 1972 byl coby zástupce vedoucího výroby také u vzniku hudební komedie Třicet panen a Pythagoras.

Ve filmu o tom, jak si unuděné a školou otrávené studentky vybájí profesora svých snů, se objevila celá plejáda známých herců a v neposlední řadě si v ní „střihl“ sám sebe právě Karel Gott. Malá role maminky jedné z hrdinek byla napsána pro herečku Vlastu Chramostovou. Život ale někdy píše své vlastní scénáře.

„Ideologům se nelíbil obraz s paní Chramostovou, v podstatě jediná scéna, kde se objevila - doma v kuchyni se svou filmovou dcerou. Nekompromisně nám tehdy oznámili, že scéna musí být vyměněna,“ nezapomněl ani po letech Vojtěch Kunčík na nepříjemnou událost, která tvůrce filmu zasáhla hned po natočení. Snímek putoval do Krátkého filmu v Praze, kde musel absolvovat střihové úpravy a jedna ze střihaček tak byla povinna scénu nahradit novou, kterou mezitím natočila jiná herečka.

„Soudruhy ale vystrašilo, že kdyby se musela scéna změnit i po zvukové stránce, film by se nepodařilo odevzdat v termínu pro konečné zpracování do laboratoře. Rošáda s paní Chramostovou by vyšla na dalších 150 tisíc korun a toho se už zalekli,“ vzpomíná Vojtěch Kunčík.

Ve filmu ale nakonec můžeme slyšet alespoň hlas Vlasty Chramostové, která tak nevědomky svou nástupkyni „namluvila“, a která se o svém vyřazení z filmu dozvěděla až dlouho po jeho natočení. Premiéra byla nakonec odsunuta o dva roky. Kromě Vlasty Chramostové byl totiž další „personou non grata“ také představitel hlavní role Jiří Menzel. Toho si však zlínské vedení pod taktovkou ředitele Krátkého filmu Kamila Pixy prosadilo.

Snímek Třicet panen a Pythagoras tak bude napořád, kromě vzpomínky na záběry z Kroměříže, i malou spojnicí osobité herečky a fenomenálního zpěváka. Vše v podobě hlasu Vlasty Chramostové a hlasu Karla Gotta, zpívajícího song s příznačným názvem Já už brány otvírám.

Dita Mrázková