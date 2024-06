V roce 2012 vystoupila v Bílém domě pro manžele Obamovy spolu s Mickem Jaggerem, Buddym Guyem a se svým učitelem B.B. Kingem. Co je to ale proti jejím výletům do války v Iráku a Kuvajtu či zhoubným chorobám, které překonala? Málokdo o sobě může říct, že má blues, s takovou jistotou jako Shemekia Copeland.

Pocházíte z newyorského Harlemu. To je pro nás, milovníky dobré muziky, téměř mytická destinace. Jedna z kolébek afroamerického blues a jazzu. Vy to možná tak romanticky nevnímáte. Když jste v Harlemu žila, byla to dost nebezpečná čtvrť.

Za mého mládí to určitě bylo velice nebezpečné místo. Ale to se dávno změnilo, teď už to v Harlemu vypadá úplně jinak. Spousta lidí by tam naopak chtěla bydlet.

Ale přece jen: když se chce malá holka stát bluesovou zpěvačkou, není asi moc jiných míst, kde by mohla tak lehko načerpat inspiraci.

Ono je to složitější. V Harlemu jsem se narodila, rodiče mě tam vychovali. Jenže kořeny mám v celé Americe. Táta byl z Texasu, máma ze Severní Karolíny. Dohromady se dali v New Yorku. Takže se považuju za dokonalý mix všeho možného.

Vaším otcem byl slavný kytarista a zpěvák Johnny Copeland, držitel Grammy a člen Bluesové síně slávy. Když zjistil, že chcete jít v jeho stopách, potěšilo ho to, nebo spíš vyděsilo?

Zcela jistě ho to neděsilo. Byl rád. Moc dobře věděl, co ze mě vyroste, i když jsem ještě byla špunt. Nikdo jiný ve mně zpěvačku neviděl. On ano.

Jak jste se učila, co je blues? Sledovala jste otce, jak hraje? Uměl vám poradit?

Jasně. Táta doma věčně posedával s kytarou, psal texty a vymýšlel k nim melodie. Jako dítě jsem ho moc ráda poslouchala. Motala jsem se kolem něj, až jsem jednoho dne sama začala zpívat.

Bluesová královna Shemekia Copeland vystoupí v červenci v Praze.

Měli jste stejný vkus, nebo jste se o muziku přeli?

Já jsem to, co si pouštěl, milovala. Dodneška jsem velká fanynka všech těch úžasných bluesmanů, co patřili k tátově generaci. Ale on poslouchal i country, gospel, soul… U nás doma byo možné zaslechnout nejrůznější styly.

Leckdo – včetně mě – vás poprvé zaregistroval v roce 2002 díky skvělému albu Talking To Strangers. To znamenalo určitý průlom. Už tehdy bylo znát, že nejste žádná bluesová puritánka. Co vás tedy po hudební stránce inspiruje?

Cokoli, s čím jsem vyrůstala. Vždycky jsem brala nápady z mnoha zdrojů. Zároveň jsem chtěla, aby výsledkem byla moje vlastní hudba. Abych se v písničkách vyjadřovala ze svého úhlu pohledu, rozumíte mi? Nechtěla jsem mluvit za nikoho jiného než za sebe. Trvalo mi dost dlouho, než jsem našla svou osobitou polohu. Dneska mi moje songy padnou jako dobře ušitý kabát, a to je bezvadné. O to mi celá ta léta šlo nejvíc.