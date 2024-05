Třicet let v životě kapely už něco znamená. Právě tolik si připomínají Chinaski, držitelé několika ocenění a tvůrci téměř padesáti rádiových hitů. Své jubileum hodlají oslavit v plné parádě – kromě dvou prosincových koncertů v pražské O2 areně chystají spoustu dalších aktivit. Ke znovunahraným starším písním vzniknou i nové videoklipy.

Chinaski slaví třicetiny. | Foto: Roman Černý

Přestože jsou na hudební scéně už třicet let, Chinaski jsou kapelou současnou, která má ještě mnohé před sebou. Její frontman Michal Malátný se při příležitoti výročí ohlédl do minulosti. Tvrdí, že si nikdy neuměl představit, že skupina vydrží hrát tak dlouho.

„Na začátku jsme měli jeden obrovský sen – vydat někdy desku. To, že jich bude dvanáct, a doufáme, že ještě nekončíme, je neuvěřitelné. Trošku mě to děsí, třicítka je strašné číslo. Chceme ji oslavit už jen proto, že mám pocit, že nám teď kapela hraje a že teď máme tu správnou sestavu - na koncertech je to vidět a slyšet,“ řekl Malátný.

Manželství mi zachránilo život, říká zpěvák Michal Malátný z Chinaski

„Čeká nás toho opravdu hodně. Velké koncerty, nové klipy ke starým písním i spousty rozhovorů, v nichž jsme se poprvé v životě postavili na stranu těch, kteří se ptají. To všechno je pro nás nejen velká výzva, ale hlavně radost, se kterou si užijeme tenhle rok oslav,“ doplnil.

Vzpomínka na Grohmana

Už zmiňované koncerty se v 02 areně odehrají 11. a 12. prosince. Zazní tam výběr třiceti, možná i více písní, přičemž se dostane i na takové, které na vystoupeních Chinaski dlouho nezazněly. „Koncerty budou zvláštní tím, že na nich zahrají i naši bývalí dechaři Štěpán Škoch a Petr Kužvart, se kterými si po letech dáme například song Vedoucí. Taky tam bude Jáchym, syn spoluzakladatele formace Pavla Grohmana, který tragicky zemřel. Jáchymovi je teď přes dvacet a hraje taky na bicí, dokonce na ty tátovy. Je jeho kopií, takže to bude silný okamžik,“ upozornil kapelník Chinaski František Táborský.

Návštěvníci se dočkají i bloku starých písní, které skupina před několika měsíci natočila v novém hávu ve studiu ve waleském Rockfieldu a které budou i součástí připravovaného alba. „Rockfield bylo první rezidenční studio na světě, kde nahrávala spousta rockových hvězd. Podle něj jsme nazvali i naši desku, která tam vznikla před deseti lety. Tehdy se nám jejím prostřednictvím podařilo nabrat nový dech, protože jsme šli jako kapela trochu dolů. Naštěstí jsme našli správného producenta Grega Havera, který z nás vytáhl ty nejlepší věci a s nímž jsme následně pracovali na deskách Není nám do pláče a Frihet,“ připomněl Malátný.

Kravál, balení holek a pití piva

Zmiňovaná „nová“ deska, která vyjde taktéž v prosinci, bude obsahovat deset starších předělaných kusů a tři nové songy. V průběhu roku dostanou i vizuální podobu – jednotlivé klipy natočí Jan Hřebejk nebo například Jakub Kohák.

Chinaski - Bylo-nebylo:

Zdroj: Youtube

„To album nebude živák, nebude to ani bestofka, ale něco mezi tím. Prostě jsme vzali starší písně a pokusili se jim dát nový život. Udělali jsme si anketu mezi našimi fanoušky, kterou píseň mají nejraději, a vyhrála ta s názvem Bylo nebylo. Zajímavé, protože nikdy neproběhla rádii, ale máme pocit, že je silná. Takže jsme ji natočili znovu. Nové podoby se dočkala i jedna z našich nejstarších písní Punčocháče nebo Měsíc. Postaru, dohromady, jsme nahráli i jednoduchou hardrockovou skladba Moc toho nevím. Pro mě je to odraz devadesátek, kdy jsme žili bohatýrským způsobem, který spočíval v udělání kraválu, balení holek a pití piva,“ zavzpomínal frontman Chinaski.

Speciální obsah na Herohero

Třicetileté oslavy skupina oficiálně odstartovala před pár dny spuštěním kanálu pro fanoušky na platformě Herohero. „Jde o první takto ucelený projekt v Česku, kdy kapela přichází s vlastními rozhovory, předpremiérami klipů a dokumenty. Moc se těšíme a dopředu děkujeme všem, kteří nás podpoří v tom, abychom mohli exkluzivního obsahu v příštím roce natáčet co nejvíce,“ řekl Martin Pokorný z managementu kapely.

„Herohero již třetím rokem poskytuje prostor pro svobodnou kreativní práci jak etablovaným, tak začínajícím tvůrcům různého zaměření. Chinaski jsou první kapelou, která se rozhodla umístit svůj nový projekt exkluzivně na naši platformu, čehož si opravdu velmi vážíme a těšíme se na naši další vzájemnou spolupráci,“ doplnila manažerka platformy Herohero Ester Malenová.

OBRAZEM: Chinaski či UDG. Hrady CZ pod Kunětickou horou nabídly řadu zážitků

Chinaski chtějí fanoušky na svém Herohero kanálu v rámci oslav zahrnout obsahem vytvořeným speciálně pro ně. Předplatitelé budou mít možnost vidět všech deset nových videoklipů kapely ke starším písním v exkluzivní předpremiéře. K vidění budou také backstage dokumenty z nahrávání alba v Rockfieldu, příprav na O2 arenu či turné po USA, kam se Chinaski vypraví letos na podzim za krajany do pěti měst.

Všichni členové kapely se objeví i v netradiční roli moderátorů, kteří vyzpovídají své hosty, osobnosti české i světové hudby, filmu, sportu i gastronomie. Kanál kapely Chinaski přinese každý týden minimálně jeden exkluzivní obsah. Fanoušky tu čekají také soutěže o merch, vstupenky či setkání s kapelou. Předplatné lze pořídit za šest eur měsíčně.