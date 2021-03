V počátcích své kariéry byl považován za předního rockového romantika. V polovině osmdesátých let předskakoval skupině Queen a dodnes prodal přes 30 milionů alb včetně přelomové desky The Road To Hell.

Chris Rea | Foto: ČTK/DPA/arifoto UG

Ve čtvrtek 4. března bude majiteli úžasného chrapláku Chrisu Reovi sedmdesát. Jednu dobu se jeho hity ozývaly ze všech rádií: Josephine, Julia, On The Beach, Let’s Dance, Looking For The Summer nebo Blue Cafe, píseň z filmu s komisařem Schimanským. V Anglii narozený syn Irky a Itala se před několika lety znovu narodil – to když přestál operaci slinivky, při níž mu doktoři dávali poloviční šanci na přežití.