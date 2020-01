Colours nabídnou blues i rockovou superstar

Ostrava Mezinárodní festival Colours of Ostrava přidává do letošního programu vedle už potvrzených hudebníků jako Twenty One Pilots, The Lumineers či LP další velká jména. V roli hlavních hvězd přijede do industriálního areálu Dolních Vítkovic americká rocková superstar skupina The Killers z Las Vegas, která dosud prodala přes 28 milionů alb.

Larkin Poe. Bluesrockové sestry ze státu Georgie | Foto: COO

K nově potvrzeným jménům patří také japonská jazzová klavíristka Hiromi, britská elektropunková dvojice Sleaford Mods nebo kultovní brazilská zpěvačka Dona Onete. Z Bosny a Hercegoviny dorazí Dubioza Kolektiv, míchající hiphop s triphopem, reggae a ska. Diváky bezesporu strhne i bluesrockové sesterské duo Larkin Poe, původem z amerického státu Georgie. Seznam účinkujících doplní noisepopová formace Health, odvázaní folkrockeři Hudson Taylor z Dublinu, řecká zpěvačka, herečka a tanečnice Marina Satti či nastupující hvězda britského soulu Joel Culpepper „Letošní nabídka je neobyčejně pestrá: od rockové legendy přes velkou taneční hvězdu a široké zastoupení současné africké hudby až po energický funk a soul," říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. Nejnákladnější program v historii „Jde o nejnákladnější program v naší historii," dodává. Colours of Ostrava se uskuteční v termínu od 15. do 18. července, už tradičně v industriálním prostoru Dolních Vítkovic. Součástí bude opět diskusní fórum Meltingpot, v jehož rámci do Ostravy zavítají autor bestselleru Dalajlámova kočka David Michie a oblíbený americký spisovatel Robert Fulghum.

