generální ředitel Cylinders Holding

Colours of Ostrava jsou dnes už jednoznačně silnou značkou, která pomáhá k pozitivnímu obrazu nejen Ostravě, ale i celému Moravskoslezskému kraji. Skoro každý, kdo na Colours přijede, je příjemně překvapený celým městem a zdejší atmosférou. Pro mě osobně je to do určité míry satisfakce za rozhodnutí vrátit kus průmyslových pozemků zpátky lidem. Když se celý areál Dolních Vítkovic zaplní návštěvníky, je to vždycky působivé. Industriální architektura je monumentální, k tomu historicky daný genius loci plný současné pozitivní životní energie, to je kombinace, jakou budete v Evropě těžko hledat na jiných místech, na jiných festivalech.

Já osobně si festival každý rok užívám a současně během něj krásně vidím, které ze starých budov by se ještě daly lidem zpřístupnit, co bychom mohli ještě vylepšit, nabídnout. Čili Colours jsou pro mě takové spojení relaxu a inspirace k práci. Navíc si na Colours of Ostrava cením i toho, že nabízí nejrůznější zajímavé debaty a diskuse. Právě ty do Dolních Vítkovic, jejichž posláním je především vzdělávání, rozhodně patří.