Ještě než od pondělí začnou organizátoři s přípravami na další ročník, je na čase se ohlédnout za čtyřmi dny jubilejního 20. ročníku Colours of Ostrava. Jaký byl? Kolik lidí dorazilo? Co se povedlo, a co ne? A jaký bude ten příští?

Poslední den festivalu Colours of Ostrava, 22. července 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Vyjma třetího dne, kdy bylo na určitý čas na Colours of Ostrava potřeba vytáhnout pláštěnky, přálo návštěvníkům i organizátorům počasí, slunečné, nikterak tropické. A lidé se bavili. „V tom vidíme hlavní plus – vládla skvělá atmosféra a viděli jsme skvělé koncerty i středně velkých a menších umělců jako Interpolu, Lubomyra Melnyka či Luka Howarda,“ popsal pro Deník prvotní dojmy promotér festivalu Jiří Sedlák.

Lidi hned první den nadchlo vystoupení kapely OneRepublic, unikátní hlasy lidem předvedli Niall Horan či Tom Grennan, navzdory záskoku se skvělé součinnosti s publikem těšili Chinaski. Organizátoři však mají o nejlepším koncertu 20. ročníku jasno.

VIDEO: Monkey Business i Macklemor. Takto vypadal poslední den Colours v Ostravě

„Macklemore. Byl to jeden z nejlepších koncertů za celou historii Colours. Koncept koncertů Macklemora jsme viděli loni v září, přesto nás překvapil. I v backstage všichni říkali, že celý jeho tým byl nadšený, že se koncert povedl a že přijetí publikem v Ostravě bylo skvělé. Čekali jsme hodně, přesto vystoupení předčilo naše očekávání,“ nešetřili chválou organizátoři, nešetřili jí totiž ani návštěvníci.

Smolné výpadky z programu

A to navzdory tomu, že zrovna při jubilejním ročníku si organizátoři vybrali snad největší smůlu ze všech dosavadních Colours – v průběhu festivalu zrušili účást dva ze čtyř hlavních účinkujících – s denním předstihem britská zpěvačka Ellie Goulding ze zdravotních důvodů, jen krátce před začátkem koncertu pak africký zpěvák Burna Boy, jemuž haprovalo letadlo z Paříže. „Vybrali jsme si velkou smůlu a velmi nás to zasáhlo. Připravujeme vše rok dopředu, takže taková zpráva krátce před koncertem zamrzí,“ přiznal Sedlák a blíže popsal, co se v pátek večer stalo.

VIDEO: Na Colours pršelo štěstí. Pár oddával Vladimír Polák z Třech Tygrů

„Už dopoledne proběhla zvuková zkouška, Burna Boy měl v Ostravě připraveno 30 hudebníků a tanečnic, všichni už měli make-up, bohužel není výjimka, že hlavní hvězda mnohdy dorazí těsně před koncertem,“ popsal Jiří Sedlák.

„Že je problém, jsme se dozvěděli asi hodinu před plánovaným vystoupením. Měli jsme připravený scénář, že vystoupí i později než ve 23.15, jak bylo v plánu. Zkoušeli jsme možnosti, proto jsme to lidem neřekli hned. Řada umělců je zodpovědných a přilétají včas, třeba Macklemore byl v Ostravě už několik hodin. Ale není to jen o nastavení smluv, je to o přeletech z koncertů, Burna Boy měl přiletět včas, ale rozbilo se první letadlo, byly problémy s druhým, neklaplo to,“ shrnul pro Deník promotér.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Před sobotním vyvrcholením pořadatelé už pro jistotu na velkoplošných obrazovkách u hlavní stage informovali, že všechny hlavní hvězdy dne jsou v Ostravě. „Chtěli jsme koncert Burna Boye posunout, ale nešlo to. Následoval mu koncert v Nizozemsku, kde už ho bohužel jednou zrušil,“ zopakovala pak Zlata Holušová přímo z pódia před koncertem Macklemora. Ten ostatně lidi vyzval, ať doslova kašlou na Ellie Goulding i Burna Boye a jdou se bavit s ním. Podle většiny šlo o životní zážitek.

45 tisíc návštěvníků?

Letošní Colours of Ostrava však nebyly jen o skvělé hudbě, ale – dá se říct už tradičně – o zajímavých řečnících na Meltingpotu, kde nakonec v pátek, potažmo v sobotu, vystoupili i prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala. Na Colours se hned šestkrát oficiálně oddávalo a lidé sbírali zážitky po hrstech.

„Věřím, že letošní trable festival posílí a že i přesto to bude v očích návštěvníků nejlepší ročník vůbec,“ věří organizátoři, kteří už několik let nezveřejňují informace o celkové návštěvnosti festivalu. „Mnohem důležitější pro nás je, jak si ti lidé koncerty užijí,“ řekl Sedlák. Macklemore přesto děkoval a chválil 45 tisíc fanoušků. Jak se k číslům dostal? Zajímal se u organizátorů, jak velký byl šílící dav? „To víte, je to umělec,“ řekl záludně Sedlák. Prozradila hlavní hvězda něco, co neměla?

Co je klíčem k úspěchu? Premiér Fiala v Ostravě řešil, kam má Česko směřovat

Organizátoři už odhalili také prvotní informace k příštímu ročníku. Colours of Ostrava 2024 se uskuteční od 17. do 20. července a předprodej vstupenek už začal. V první vlně, kde jich je omezený počet, stojí 3290 korun. Postupně cena vzroste o víc než tisícovku. Podražily VIP vstupenky, které jsou k dostání za 10 990 korun.

Jak to bude s jednodenními vstupenkami, se uvidí. „Těžko soudit, jak se k nim postavíme. Začínají se prodávat v únoru, březnu, podle toho, jaké kapely a na který den nasmlouváme,“ uzavřel Jiří Sedlák. Organizátoři začnou s přípravami už v pondělí, jednat mají i s agenturou Burna Boye.