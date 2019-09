Brzy jí bude dvaatřicet. Pochází z australského Sydney, hraje na kytaru a zpívá. Takhle stručně by asi sama sebe popsala sympatická písničkářka Courtney Barnett, která si v intimním prostředí pražského Lucerna Music Baru odbude svou českou premiéru.

Jenže žádná charakteristika nemůže vystihnout jemné kouzlo, kterým takhle „holka odvedle“ ošarmovala například ctihodné recenzenty časopisu Rolling Stone. Ti v roce 2015 vychválili už její debutové album Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit (Někdy si jen tak sedím a přemýšlím, a někdy prostě jen tak sedím.)

Nyní se znovu rozplývají nad její druhou deskou Tell Me How You Really Feel, kterou Courtney absolvovala skladatelskou maturitu a zařadila se mezi nejslibnější nové umělce. Vyprodané koncerty na pěti světadílech naznačují, že fanoušci si ji našli. Nominace na cenu Grammy a BRIT Awards už jsou jen takovou třešinkou na dortu.

Singl ze zpěvaččina nového alba nese název Everybody Here Hates You (Každý tě tu nesnáší). Pro Courtney je poloha sebekritického losera typická. S lehkým úsměškem glosuje vlastní bezradnost, umí přitom vtipně seknout jak do vlastního masa, tak i do jiných a odměnou je jí zájem stovek posluchačů, kteří se cítí podobně.

Písmenková polévka

„Kámoš mi řekl, že kdyby snědl talíř písmenkové polívky a všechno zvrátil, dávalo by to větší smysl než moje songy,“ směje se nadivoko ostříhaná Australanka ve vytahaném tričku. Poté, co přede dvěma lety spáchala společné album s Kurtem Vilem, známým ze skupiny The War On Drugs, rozhodla se, že už má plné zuby všemožných dobrodějů, kteří se jí v minulých letech snažili řídit kariéru. Natočila písně, které zajímaly ji samotnou. A ukázalo se, že to byl její zatím nejchytřejší tah.