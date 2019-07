V jednu chvíli to přitom vypadalo, že festival vůbec nebude, přinejmenším že nebude v Chrudimi. Situace se zkomplikovala, když loni pěvkyně kritizovala starostu Františka Pilného (ANO) za to, že snímek, na kterém je s ním vyfotografována, byl bez jejího souhlasu použitý pro předvolební kampaň ANO v Chrudimi. „Požadovala jsem od něj omluvu a nakonec jsem se jí dočkala – tedy pouze prostřednictvím pořadu Reportéři ČT, odvysílaného letos v lednu,“ podotýká Dagmar Pecková.

Dnes už je situace klidnější?

V rámci možností. V životě si potrpím na čestné a slušné jednání, tudíž se mě dotklo, že jsem byla veřejně nařčena z elitářství, z toho, že okrádám chrudimské daňové poplatníky, že jsem v Chrudimi rozpoutala politický boj. Říkala jsem si – jak mám dělat festival ve městě, v němž čelím takové nelibosti? Zároveň jsem věděla, a k mé radosti mě v tom podpořili i mí přátelé a kolegové, že nemůžu ustupovat vůli radnice, jejíž osazenstvo tady není napořád. A doufala jsem, že se snad všechno uklidní. Dokonce mi různá města v republice nabízela, abych k nim přijela a uspořádala přehlídku u nich.

Zlatá Pecka v Chrudimi nakonec zůstala. Už ji ale nepořádá městská organizace Chrudimská beseda, která si festival objednávala u agentury Camerata, jež vás zastupuje, ale nově založený Spolek Zlatá Pecka.

Ano, dali jsme dohromady tým, který - kromě mě - tvoří bývalý starosta města Chrudim Petr Řezníček, Martina Straková ze zmiňované společnosti Camerata a Petr Drahoš ze Škrovádu, někdejší manažer Velké Pardubické. Těší mě, že jsou to lidé, kterým se chce stejně jako mě pracovat. To je základ všeho. Další osud festivalu visel na sponzorech. K tomu, abychom mohli začít vůbec něco organizovat, jsme potřebovali aspoň milion. Ve finále – poté, co jsme s prosbou o pomoc objížděli sponzory, se město Chrudim umoudřilo a přidalo nám půl milionu.

Děkujeme za to. Ale co za tuto sumu pořídíte? Skoro nic. Vezměte si, že jen uvedení Rusalky v chrudimských Klášterních zahradách vyjde na 650 tisíc korun. Do ceny jsou započteny jak náklady na zvukovou techniku a stavbu jeviště, tak i honoráře pro sólisty Národního divadla a členy orchestru.

Dostaly jsme se k samotnému programu. Jak jste dospěla k jeho letošní dramaturgii?

Zlatá Pecka je od začátku vymyšlená tak, že nabízí žánrově různá uchopení jednoho tématu. Tím se od ostatních „vážnohudebních“ festivalů liší. V letošním programu tak kromě zmíněného koncertního provedení Rusalky (26. srpna) figuruje i dětská verze Dvořákovy a Kvapilovy Rusalky pod názvem Rusalenka (28. srpna, Východočeské divadlo Pardubice). Z Prahy přijede i Divadlo Ypsilon, které uvede inscenaci Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je stará Háta (1 září, Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi).

Jinou Rusalku na festivalu zastoupí herečka Magda Vášáryová, která ji ztvárnila ve filmu režiséra Petra Weigla z roku 1977 (27. srpna, letní kino Pardubice). Hold tvorbě Antonína Dvořáka vzdají letos i výtvarníci Ivan Baborák, Štěpán Málek a Tomáš Pilař, kteří představí svá díla na výstavě v Muzeu barokních soch v Chrudimi.

Tradičně se odehraje i koncert mladých pěvců, kteří prošli vámi vedeným interpretačním kurzem.

Uskuteční se 29. srpna ve velkém sále chrudimského muzea a bude tam vybrána nejlepší adeptka na koncert Fenomén Callas v roce 2020. Právě této ojedinělé postavě opery a symbolu ženskosti chci věnovat příští ročník festivalu. Bude se k ní vztahovat i premiéra divadelního představení Mistrovská lekce, které přiveze v nastudování režiséra Petra Mikesky Městské divadlo Mladá Boleslav.

Z divadelních představení se na Zlaté Pecce dobře chytila hra Carmen y Carmen, v níž se setkáváte s Bárou Hrzánovou a která je i letos součástí přehlídky. Loňskou novinku Smaragdová destička už neuvidíme?

To bohužel netuším. Zůstala v majetku Chrudimské besedy, takže je otázka, za jakých podmínek bude spolupráce našeho Spolku a Besedy možná. Smaragdová destička byla moc hezky udělaná – jedná se o antický kabaret o „ztraceném vědění lidstva“, v němž se v roli Herma představil držitel Thálie Daniel Bambas. Heru jsem ztvárnila já, Dia Hanuš Bor a Artemidu Andrea Elsnerová. O hudební složku a klavírní doprovod se postaral Vojtěch Spurný, autorem scénáře a zároveň režisérem byl Tomáš Vondrovic. Představení by si zasloužilo, aby se dostalo k více lidem.

Zmínila jste spoustu jmen – některá z letošního programu ještě nezazněla. Třeba Jura Pavlica.

Pravda, s Jurou Pavlicou, jeho Hradišťanem a Spirituál kvintetem jsme letos odehráli snad sedmnáct společných koncertů. Všude, kam jsme přijeli, jsme měli narváno. Strašně nás to potěšilo. Takže i proto jsem Juru Pavlicu pozvala na Zlatou Pecku – na koncertě zazní nejenom Antonín Dvořák nebo Leoš Janáček v neobvyklém zpracování, ale i původní Jurovy skladby v mém podání. Tento koncert bude součástí jednoho ze dvou happeningů.

První se uskuteční 31. srpna dopoledne na náměstí v Chrudimi a provede jím moderátor Aleš Cibulka, jehož hosty budou profesor Radkin Honzák, herec a hudebník Jan Jiráň, opět Jura Pavlica či talentovaná osmiletá klavíristka Klárka Gibišová. Druhý se odehraje tentýž den v 15 hodin v Medlešicích formou vystoupení Chrudimské komorní filharmonie, která spojuje profesionální hráče z řad učitelů chrudimské ZUŠ, ale i jejich nadané žáky či amatérské hudebníky z města a okolí. A pak vystoupí jako zlatý hřeb Hradišťan.

A co vás čeká po skončení Zlaté Pecky?

S panem Jaroslavem Krčkem a Musicou Bohemicou budeme pokračovat ve vánočním turné k naší loni vydané desce Nativitas, která obsahuje české a moravské vánoční koledy, vánoční písně z českých barokních kancionálů a vánoční zpěvy staré Evropy. V příštím roce pak máme v plánu vydat album Nativitas 2, které by obsahovalo spíš adventní skladby. Jeho dramaturgii nechávám plně na panu Krčkovi – neuvěřitelném muzikantu a člověku, jemuž říkám „chodící moudro“. Neznám většího hudebního odborníka, než je právě on. A dále, když všechno dobře půjde, se v Praze objeví koncertní verze kabaretní revue Wanted s hudbou Kurta Weilla a texty Bertolta Brechta. Moc bych si to přála.