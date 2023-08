Hudebním žánrem Dalibora Jandy byl původně hardrock, dnes ho ale známe jako jednoho z českých komerčně nejúspěšnějších interpretů pop music. Vyučený strojní zámečník a amatérský muzikant jednoho dne sekl s prací v Sigmě Hranice a odešel za slávou do Prahy. Přes počáteční obtíže se mu podařilo prosadit a dokonce třikrát po sobě ovládl anketu Zlatý slavík. Některé z Jandových alb mají doma více než dva miliony lidí.

Dalibor Janda při focení k rozhovoru pro Deník v létě roku 2019 | Foto: Deník/Martin Divíšek

Zpěvák, muzikant a hudební skladatel Dalibor Janda, rodným jménem Václav Janda, se přišel na svět 21. března 1953 v obci Drahotuše u Hranic, které už jsou dnes součástí tohoto moravského města. Vyučil se strojním zámečníkem a pracoval v Sigmě Hranice.

Bavil ho tvrdý rock. Podle svých slov začínal hrát a zpívat s kapelou už v roce 1969. V roce 1977 dal v práci výpověď a na popud kamaráda odešel hledat hudební štěstí do Prahy. Tady nejprve pracoval jako řidič na letišti Ruzyně. K jeho smůle se kamarád, který mu sliboval, že s ním bude natáčet desky, vrátil na Moravu a Janda zůstal ve velkoměstě sám.

„Bylo mi do breku. Říkal jsem si, co já tady teď budu dělat? Vrátit se nemůžu, to by ze mne v Drahotuších měli srandu. Naštěstí jsem natrefil na jednoho kluka z propagace, který měl klíče od hangáru B, kde jsme začali hrát ve dvou. Drnkali jsme na španělky. Nakonec jsme dali dohromady kapelu Prototyp, se kterou jsme začali hrát na tancovačkách,“ vzpomíná Janda na své začátky.

Vzpomínka na Jiřího Hrzána

Talentovaného zpěváka si všiml i herec Jiří Hrzán. „Jednou přišel do klubu na Červeném vrchu, kde jsme vystupovali. Měl svůj zábavní pořad a nabídl mi, abych jezdil s ním. On vyprávěl historky a já a Viktor Sodoma jsme zpívali s kapelou. Odjeli jsme tři představení a Jirka Hrzán se zabil,“ říká muzikant o jedné ze životních epizod.

Muzicírování na tancovačkách se mu brzy omrzelo, a tak kývl na nabídku kapely Čmeláci na hraní v Rakousku, Švýcarsku a Německu. Na šňůře s ní strávil tři čtvrtě roku, ale vyplatilo se mu to. V době, kdy se v socialistickém Československu platilo 80 korun za vystoupení, měl možnost vydělávat i 60 tisíc korun měsíčně.

Ve znamení koktejlu

Velký zlom v Jandově kariéře přišel v roce 1983. Doslechl se o něm Jan Krůta, později jeho dvorní textař. Sešli se tenkrát v bistru Koruna na Václavském náměstí, dali si jahodový koktejl a zpěvák Krůtovi předal svoje demosnímky. Ten pak na jednu z Jandových melodií napsal písničku Jahodový koktejl. Ta vyšla na vinylu spolu s písní Konec prázdnin. Desky se prodalo 100 tisíc kusů. Potom přišly další singly – Hráli jsme kličkovanou, Žít jako kaskadér a další.

„Najednou si nás zvali do televize, jezdili jsme koncerty a vyšlo první elpíčko Hurikán. Potom už to šlo samo,“ líčí muž, který se v letech 1986 až 1988 stal třikrát po sobě Zlatým slavíkem.

Tygr z Drahotuší

Ne vše ale bylo ideální. Velké problémy Jandovi dělalo to, co ho odlišovalo od ostatních interpretů té doby – charakteristický chraptivý hlas. Táhlo se to s ním vlastně už od dob jeho moravských začátků.

„Představte si, že v Drahotuších na čajích jsem zpíval písničky od Deep Purple nebo Creedence a řval jsem jako tygr. Za tátou si chodili stěžovat z národního výboru, co blbnu a proč tak řvu. A zakázali nás,“ popisuje zpěvák. Potíže přišly i později v Praze, kdy jeho kapele Prototyp nechtěli dát takzvané přehrávky, které musel mít každý, kdo chtěl oficiálně vystupovat. Až v 80. letech mohl začít zpívat svým, jak se později říkalo, nesocialistickým hlasem.

Zpěvák Dalibor Janda v roce 2019Zdroj: Deník/Vladimír Šťastný

Lidé, kteří rozhodovali o tehdejším šoubyznysu, Jandovi mnohokrát zdůrazňovali, že může být rád, že mu umožnili zpívat. Pomohlo mu i to, že byl oblíbencem manželek komunistických papalášů. „Nakonec mě neměli za co zakázat. Zpíval jsem o lásce, o ženách. Nikdy mě ani nenapadlo, že bych zpíval nějaké protirežimní písně. Na druhou stranu jsem měl výhodu, že jsem byl takový ten chasník neoholený, ve flanelové košili, takže mě nezvali zpívat na Hrad nebo na podobné oficiální politické akce. Tam mě nechtěli,“ směje se hvězda osmdesátek.

Na pódiu i v sedmdesáti

Podobně jako mnoho dalších interpretů populárních za totality po listopadu 1989 Janda na nějaký čas zmizel z hudební scény. On sám to přičítá právě tomu, že se stal Slavíkem za minulého režimu, což se v devadesátých letech neodpouštělo. Za ústup ze slávy mohl i fakt, že rozpustil kapelu Prototyp, založil si hudební vydavatelství Hurikán a začal podnikat.

Dnes už ale opět vydává desky a zpívá před plnými halami. Koncerty mu plánuje manželka Jiřina, se kterou je od svých třiceti let. Pravidelným hostem jeho vystoupení s kapelou Prototyp je i dcera Jiřina Anna, která zdědila geny po otci. Za svou kariéru Janda odehrál bezmála pět tisíc koncertů a přidává stále další. Momentálně je čerstvý sedmdesátník na turné, které se koná na počest jeho kulatin. Termíny koncertů najdete na webu www.daliborjanda.cz.

Deset největších hitů Dalibora Jandy:

Jahodový koktejl (1983):

Zdroj: Youtube

Žít jako kaskadér (1984):

Zdroj: Youtube

Hráli jsme kličkovanou (1984):

Zdroj: Youtube

Hurikán (1985):

Zdroj: Youtube

Oheň, voda, vítr (1985):

Zdroj: Youtube

Kde jsi (1986):

Zdroj: Youtube

Vždycky jsem to já (1987):

Zdroj: Youtube

Tisíckrát krásnější (1987):

Zdroj: Youtube

Stoletý stařec a hluchý pes (1988):

Zdroj: Youtube

Padá hvězda (1988):

Zdroj: Youtube

Typický znak:

Od počátků kariéry do dnešních dnů nosí pořád stejný účes a měnit ho nehodlá. „Když jsem se nechal víc ostříhat, tak mi lidi říkali, že mi to nesluší, že si mám nechat dlouhé vlasy,“ říká zpěvák a skladatel.



Nejlepší ploužák:

Kde jsi? Kde jsi? Celou noc, kde jsi? Volám telefonem, kam se dá. Kdo tě blízko chce mít jako já? Čekám tě, kde jsi?… Tak začíná asi nejslavnější ploužák Dalibora Jandy – píseň Kde jsi z roku 1986, která nesměla chybět na žádné osmdesátkové diskotéce.



Nejsledovanější video na YouTube:

Na YouTube má Dalibor Janda desítky videí se svými hity, nejsledovanějším příspěvkem je videoklip k písni Hurikán, k níž hudbu složil sám zpěvák a text napsal Jan Krůta. Video má skoro šest milionů zhlédnutí.



Největší tragédie:

V roce 2003 prožíval Dalibor Janda těžké období. Jeho syn Dalibor totiž spáchal v jednadvaceti letech sebevraždu. Podle zpěvákových slov bylo v důsledku tragédie v ohrožení i jeho manželství. Dlouholetý vztah ale nakonec vydržel také zásluhou dcery Jiřiny Anny.



Citát:

„Stal jsem se Slavíkem před listopadem 1989, a to se tehdy neodpouštělo. Paradoxem přitom bylo, že stejní novináři, kteří o mně měsíc před revolucí psali jako o nesocialistickém zpěvákovi, hned po revoluci objevili, že jsem byl totalitní zpěvák.“



Co možná nevíte:

Jednou z vášní Dalibora Jandy je jeho zahrada, která je plná rozličných květin doplněných o různé sošky a dekorace. V truhlících a na záhonech u jeho domu v létě dozrávají jahody i zelenina a zpěvák tu relaxuje po odehraných koncertech.