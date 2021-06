Čemu se chce skvělý zpěvák (a vystudovaný ekolog) dále věnovat? „Budu hrát, snažit se být co nejvíc s rodinou, musím, potřebuju,“ říká. „Chci odjet naskenovat nově popsaný druh vážky rodu Onychogomphus. Něco se pokusím napsat, dopsat a popsat. No a pokud vše půjde dobře, budu v tomto svém poměrně oblíbeném, jakkoliv stereotypním modu vivendi pokračovat.“

Vloni uplynulo dvacet let od vydání prvního alba skupiny Illustratosphere. Jak se díváte na toho Dana Bártu, který před více než čtvrt stoletím zpíval v muzikálu Jesus Christ Superstar rockového Jidáše a vyřvával si hlasivky s plzeňskou Alicí? Nepřipadá vám dnes jako jiný člověk?

Ne. Je to stejné jako s oblékáním nebo tak. Všechny desky, na kterých jsem zpíval, jsou jedna po druhé něco jako deník. Záznam mého zrání, nebo obecněji vývoje, záznam komunikace mezi mnou a zúčastněnými hráči, záznam toho, jak postupně ovládám svůj hlas a konečně i svoje emoce. Zkrátka záznam mého života. Zabývám se spíše volnou tvorbou, ne zakázkami.

Mám poměrně široký záběr, protože věřím v univerzalitu řemesla, a jsem komunikativní a na suchara poměrně vášnivý a impulzivní. Takže to drobátko lítá. Rozumějme si, já si ten bigboš s opojením zazpívám i teď. Miluju to, ale už to neumím tvořit. Wertherem i Evženem Oněginem už jsem byl. Těm na šedesát netáhlo a nikdy táhnout nebude.

Z expresivního hardrockera se během let stal sofistikovaný popjazzový zpěvák. Zajímalo by mě, co tu změnu vyvolalo.

Mí spoluhráči, písně z celého světa, studium techniky zpěvu, původ a sociální kontext mého dětství – a dospívání a drogy. Kdybych nebyl z lesa na ulici přiběhnuvší, dost opožděný a vzdorovitý autodidakt, ale také v raném věku odchycený, liduškou pečlivě vydrezurovaný hošek, žádné bigbítové období bych neměl. Do té míry velmi dobře vím, kolik toho doopravdy slyším. Možná bych dokonce hudlal na nějaký instrument a přede mnou by zpívala nějaká dívka. A já bych to jistě vnímal jako mnohem důstojnější způsob osobního vztahování se k organizovanému zvuku.

Přemýšlíte často o pravdivosti svého projevu? Hudba je myslím jediný druh umění, za který se neschová žádná, sebemenší lež.

Ó, moje oblíbené téma – autenticita. Raději z toho udělám hrubé bloky, ať to není esej nebo spousta mlhy: Žádné umění, má-li být uměním, lež nesnese. Pokud není virtuozní! Pak je tou pravdivostí, tedy obsahem, sama forma. Takže přemýšlím. A nerad zpívám plytké, blbé texty. Zpívání je kombinace hudby a čtení. Proto se učím co nejodevzdaněji zpívat prosté písně. Ne ty banální blbiny z rádia, ale dětské a lidové písničky. A je to těžké, stejně jako v životě. Je to otázka svědomí, cti a tak dále. A to má každý jiné.

V Illustratosphere jste si vytvořil svébytný, velice komplikovaný pěvecko-textařský projev. A pak v jednu chvíli, konkrétně v roce 2008 u alba Animage, jste zase začal zestručňovat, zprůzračňovat, být srozumitelnější. Měl jste pocit, že se předchozí model už trochu vyprázdnil?

Ani ne, mně to přijde přirozené, že našinec osekává a zeštíhluje výhony své obrazotvornosti. Posouvat se k nějaké sdělnosti je taky dost honička. Chci být opravdový a srozumitelný, a přitom se chci vyvarovat trivialit. Na začátku jsem se vlastně jen snažil vyjádřit. Možná je to podobný proces jako učit se nějaké látce nebo řemeslu. Samoúčelnostem se vyhýbám vždy, čímž netvrdím, že se mi to daří. Ale k těm, kterých si všimnu, bývám nemilosrdný.

Vloni jste přišli s dalším výjimečným albem Kráska a zvířený prach. Není to pech, že jste s ním otáleli sedm let, a když vzniklo, spadla klec a koncertům byl konec?

No jo, jenže my ho udělali ještě předtím. Že vyšlo ve chvíli, která poněkud nešťastně kolidovala s uzávěrou světa, za to nemůžeme. Takové věci našinec v plánu nemívá. Nám se to navíc zdrželo ještě působením několika menších, ale dostatečně mocných sil, které to celé posunuly až do covidu. To se stává, smůla.

Illustratosphere se od začátku nechtěla opakovat a s každou deskou chtěla jít dál. Proto bych se rád zeptal, odkud kam jste došli na téhle své nahrávce.

Vlastně jsme chtěli mít hodně stupňů volnosti a nechat se navzájem hrát, moc ty písně nesvazovat aranžemi a spíš je nechat vyrůst z klavíráku, samosebou v různých intenzitách. Sound designerem byl Míra Chyška, to je jeho svět. Něco slyšel první Filip Jelínek, něco já. Martin Valihora, naše slovenská posila, je dobrý a kreativní bubeník. A Robert Balcar je zkušený, veskrze empatický hráč. Některé písně jsme nahrávali v různých tempech a tím jsme si je osahávali. Dost jsme hráli pohromadě, živě, aby to mělo společného ducha. Cesta to byla klikatá a náročná, ale nakonec nás dovedla k cíli. A co já vím, kde všude chlapci při té spolutvorbě lítali…

Zúročuje se ve vaší muzice skutečnost, že rád cestujete do vzdálených zemí?

Vlastně ani nevím. Na nové desce jde spíš naopak o věci, které se týkají dětství, rodičovství, domova jako základny i útočiště.

On si člověk bláhově představuje, že když se někdo jako vy ocitne v úplně cizí krajině, sám s přírodou, kterou zkoumá, ihned ho napadají melodie a verše. Ale to je iluze, že? Vy asi při svých výletech necháváte múzy spát.

Já je jenom neprovokuju. Když si přiletí, neodháním je, nejsem blázen. Ale mají dovolenou, stejně jako já.

Když jsem Krásku a zvířený prach prvně poslouchal, udivilo mě, že tu místy promlouváte jako starší muž. A pak mi došlo, že jste překročil padesátku. To je nezvyk, vás člověk nevnímá jako pána v letech.

Taky jsem se vylekal…

Začínají se vám v písničkách vynořovat témata spojená s věkem?

Samosebou, viz ta opravdovost. Většinou vyprávím o sobě, o tom, jak vidím svět. Popisuju, čeho si všimnu a co mnou pohne, vlastně normálka. Ergo umím udělat radost jen podobně nastaveným lidem, jako jsem já. Nebo těm, které to přitahuje, aniž by to řešili. A s přibývajícími lety to teprve bude gradovat. Doufám, že to ubrzdím, poněvadž fňukat se má doma, a ne na veřejnosti. Nicméně přinejmenším v písních Než o půltón výš vyletím a Nahá tma se tohle téma objevuje – jednou v souvislosti s otcovstvím a jednou s tvůrčí krizí. Tak tomu je. Umřel mi táta a narodil se mi syn. Tady má citlivka mého ražení příležitost bilancovat až do alelujá.

Proto přemítáte, co pro vás znamená domov, a vracíte se do dětství?

Takhle konceptuální zase nejsme, nebojte. Je to písnička od písničky. Ale tím, že zaznamenávám svá pohnutí, stmelují ty věci logicky určitá období, v nichž vznikly. Jedno ke druhému nevede, to ne, ale vyvěrá to z podobného zdroje. Takové skladby pak mívají podobnou chuť, barvu, atmosféru… Samozřejmě je to umocněno hraním, a tam už je nás pět. Každý z nás hraje to, co zrovna prožívá, co se učí, čemu přichází na kloub.

Pořád pracujete tak, že si nápady zpíváte do telefonu?

Zaznamenávám spíš pohyb, vztah melodie k nějakému tepu pod ní. To se hůře zapamatovává, je to reaktivní záležitost. Myslím, že v jistém rozpoložení je člověk natolik otevřený, že do něj nevědomě vproudí rytmicity okolí. A to je ta inspirace. Někdy to není nápad, ale rovnou přepad. Fráze, melodie zadělaná do nějaké rytmické mřížky, je mnohem omamnější než holý oblouk – a také nestálejší. Koneckonců právě tohle spolu muzikanti hledají při každém hraní, večer co večer. Ne melodii nebo píseň samotnou, ale frázi, ten pohyb a z něj plynoucí trans – a z něj plynoucí tanec – a z něj pak zase zpětně pohyb abstrahovaný do not, znovu přednášený a poponášený do blízké budoucnosti pomocí instrumentů. Žitá, živá, čistá pravidelnost. Takže ano, máte recht, pořád si nápady zpívám do telefonu. A skoro žádný z nich jsem zatím nezpracoval, tedy pokud mi neuvízly v paměti tak pevně, že jsem si je stejně zapamatoval.

Které knihy vás v poslední době oslovily?

Tak na tohle odpovědět nezvládnu. Kdyby to šlo, čtu od rána do večera. Je to pro mě nejpříjemnější a nejužitečnější způsob získávání informací a dobrá cesta, jak jitřit a napínat svou představivost. K čemuž mi dopomáhej stejně tak časopis Vesmír se všemi těmi články od stručné historie hustitské revoluce přes války Rudého Oblaku až po Nahou pionýrku – taky z války, divná náhoda. S inspirací je to jako se vzory a idoly. V mém věku se to už nedá konkretizovat, je toho mnoho. Včetně idealizovaných vzpomínek a tak.

Říkal jste, že jste desku stihli dokončit těsně před lockdownem. Na období pandemie mi kromě zdravotního rizika připadá nejzrádnější, že je člověk najednou sám se svými myšlenkami. Víc, než by chtěl, víc, než byl zvyklý. Podařilo se vám ty dva roky přečkat s grácií, nebo vás semlely?

Jasně že jsem to nedával. V jistém ohledu jsem dost normální chlápek. Přestal jsem vydělávat. Taky jsem přišel o dost svého času a musel se starat o děti, které v důsledku naprostého krachu zažitého funkčního systému dělby práce zůstaly samy doma, samy sobě a rodičům na krku a tak dále. Najednou se ukázalo, že to rupnutí zdaleka, ani v legraci nepřinese spoustu volných dní. Nemluvě o tom, že to nebylo ani trochu inspirativní. Trvat to další rok, bůh ví, jestli bych o muzice nemluvil už jen v minulém čase. Naštěstí vydržím sám se sebou velmi dlouho, dokonce to vyhledávám. Takže jsem určitou desocializaci začal pociťovat až letos v únoru.

Už jste to naťukl: ty dva roky byly mimo jiné testem, zda lidé zůstanou u svých profesí. Co jste o sobě v tomto ohledu zjistil? Byl byste schopen, ochoten a hlavně připraven zkusit to jinak než jako zpěvák?

Teď mi připadá, že ano. A nejsem sám. Je to překvapení, ale logické. Dva měsíce v Austrálii na čundru a dva roky v Austrálii s prací, podnájmem, partnerem, sousedy – to je sakramentský rozdíl. Určitě v tom hraje roli strach, jestli to bude stejné jako dřív. A nakumulovaná tréma – vlastně jsem si uvědomil, že jsem si tenhle druh stresu rád odpustil. Ale zase: někam přijdu, začnu hrát a dostaví se stav mysli zvaný „flow“, který spolehlivě odfiltruje i vzdálené hřmění bomb. Jen se soustředíte, aby měl tón správnou barvu a výšku a umístění. Není nic předtím ani potom a jede se dál, jakoby nic.

Když si člověk pustí desky, které u nás letos vyšly, zjistí, že na nich často vybuchuje hněv. A není se co divit, vzhledem k tomu, co se tady děje. Vám se daří to, co jednou napsal Magor: „Už se mi nechce kreatury dávat do literatury.“ Ale vztekáte se a musíte se držet, abyste nespáchal nějakou zbrklou kritiku dnešní společnosti?

Ne. Mně moje aktuální pocity, včetně těch pozitivních, moc inspirativní nepřipadají. Musím je dlouho zkoumat, ideálně s velkým odstupem. Ne že bych neuměl vykřikovat generalizující sprosťárny přímo do obrazovky. Zatím se ale taková frustrace nenašla. Spíš umím pracovat se smutkem, s odpuštěním, relativizací, tápáním a hledáním. Vztek, o jakém mluvíte, popisuje na naší poslední desce píseň #HeToo. V ní se víceméně otevřeně přiznávám, že mě za určitých okolností napadá, že vražda na psychopatickém nadsamci není zločinem. Jedním dechem tam ovšem dodávám, že se mi zvlášť u mě takové nápady hrubě nelíbí. Pak nechám dohrát Mírovu běsnou kytaru, která to napětí a vztek vyjádří mnohem lépe. Kdekdo si myslí, že hlasitý křik je známkou tvrďáctví. Ale vztek je vlastně dost směšný. Čiší z něj bezradnost.

Ještě mi vysvětlete první písničku alba Kráska a zvířený prach. Jmenuje se Jejich déšť. Kdo jsou oni?

Ta píseň je o našem vztahu k migrantovi. K člověku bez domova, který z něj bude vyhnán suchem, tedy žízní. A který je medializován, tudíž zplošťován a redukován, často podle preferencí ctěného čtenářstva. Tváří v tvář svým dětem se pragmaticky zřekne některých praktik své víry, jakkoliv ji neopustí. Drobnými jádry solí stříbrných, o kterých tu zpívám, míním stejně tak korozi slzami skrápěných Jidášových grošů jako mrak zrnek jodidu stříbrného, vystřelený do vzdušné vlhkosti v úloze kondenzačních jader budoucích dešťů. A také o našem vztahu k sobě samým je ta píseň. O tom, že by možná právě ten, kdo říká, že se migrantů bojí, neměl díky své prostotě to srdce zabouchnout jim dveře před nosem. A že zvon a muezzin svolávají lidi k modlitbě k úplně stejnému otci. A že pevně věřím, že nebudu muset ve víru nějaké katastrofy dokázat jim, vám a sobě, jaký doopravdy jsem, protože to ve svém pohodlí uprostřed bohaté evropské metropole vlastně vůbec nevím.

DAN BÁRTA



Zpěvák, textař, fotograf. Narozen 14. prosince 1969 v Karlových Varech. Vystudovaný rentgenologický laborant začínal jako pomocná síla na operačních sálech plzeňské nemocnice. Roku 1991 vstoupil v Plzni do skupiny Alice, se kterou pak vydal tři alba. Stál u vzniku formace Die El. Eleffant, od roku 1994 spolupracuje se skupinou J.A.R. O rok dříve zazářil v roli Jidáše (i Ježíše) v úspěšném českém nastudování muzikálu Jesus Christ Superstar. Později se blýskl jako Che v muzikálu Evita. Roku 1998 účinkoval v projektu Sexy Dancers. V roce 2000 dal impuls k založení kapely Illustratosphere. Následovalo pět vysoce ceněných studiových alb a dva živáky. Akademií populární hudby byl Bárta desetkrát zvolen Zpěvákem roku a v Cenách Anděl 2015 se stal Zpěvákem čtvrtstoletí.